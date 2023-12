Digitaler Fortschritt und Datenschutz für eine bessere Versorgung (GKV-Spitzenverband).

Die gesetzlichen Krankenkassen wollen den digitalen Fortschritt nutzen, um die Versorgung der Versicherten zu verbessern. Dabei muss der digitale Fortschritt mit dem Datenschutz Hand in Hand gehen, so Dr. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzendes des GKV-Spitzenverbandes, in einer ersten Reaktion auf

die heutige Pressekonferenz mehrerer Datenschutzbeauftragter. „Im Rahmen der

heutigen Presskonferenz hat sich gezeigt, dass die Krankenkassen in eine

Dilemma Situation aus gesetzlicher Verpflichtung einerseits und

Datenschutzbedenken andererseits geraten sind. Die gesetzlichen Krankenkassen

brauchen unbedingt Klarheit und Rechtssicherheit, um den Aufbau und die

Einführung der elektronischen Patientenakte weiter vorantreiben zu können. Wir

appellieren dringend an die Politik, diese Klarheit rasch herzustellen.

Quelle: GKV-Spitzenverband, 19.08.2020