Krankenhauszukunftsgesetz: Rehabilitationseinrichtungen nicht vergessen! (Bundesverband Geriatrie).

Positive Effekte für Investitionen in geriatrischen Kliniken und Fachabteilungen erwartet der Bundesverband Geriatrie vom Krankenhauszukunftsgesetz. Die geriatrischen Reha-Einrichtungen profitieren allerdings nicht. Berlin, 13.10.2020 – Der Bundesverband Geriatrie e.V. begrüßt das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG), das nach dem Bundesratsbeschluss nun in Kraft

getreten ist. Es sieht vor, Krankenhäusern für Investitionen und

Modernisierungen Fördermittel in Höhe von insgesamt 4,3 Milliarden Euro aus

Bundes- und Landesmitteln zur Verfügung zu stellen. „Mit diesem Förderpaket

wird deutlich, dass der Bund die wesentliche Rolle der Krankenhäuser bei der

Gesundheitsversorgung für die Zukunft sichern will“, meint Dirk van den Heuvel,

Geschäftsführer des Bundesverbandes Geriatrie e.V. in Berlin. Dies sei gerade

für den interdisziplinären und ganzheitlichen Behandlungsansatz der

geriatrischen Kliniken und Fachabteilungen von großer Bedeutung.

Das Fördervolumen ist gedacht, um Notfallkapazitäten zu modernisieren, die

digitale Infrastruktur zu verbessern sowie die IT-Sicherheit zu erhöhen.

Außerdem können durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr verursachte

Erlösrückgänge auf Verlangen einer Klinik in Verhandlungen mit den

Kostenträgern krankenhausindividuell ermittelt und ausgeglichen werden. Für

Mehrkosten aufgrund der Corona-Pandemie – wie Schutzausrüstungen – können bis

Ende 2021 krankenhausindividuelle Zuschläge vereinbart werden, soweit sie nicht

anderweitig finanziert werden.

Vermisst: Bedarfsgerechte Förderung der Rehabilitation

Kritisch sieht der Bundesverband das KHZG hinsichtlich der von ihm ebenfalls

vertretenen Rehabilitationseinrichtungen, die in dem Gesetz gar nicht

berücksichtigt sind. „Die geriatrische Rehabilitation hat sich in den letzten

Jahren im Versorgungsalltag etabliert“, erläutert Vorstandsvorsitzender Ansgar

Veer. „Deren Patienten, die multimorbide und hochbetagt sind, haben komplexen

Versorgungsbedarf.“ Hier sei es besonders wichtig, dass die Behandlung in

spezifisch ausgerichteten Einrichtungen erfolge, die diesen Aufgaben

entsprechend ausgestattet sind. Da die Reha-Einrichtungen in den meisten Fällen

eine stationäre oder ambulante Weiterversorgung nach einem

Krankenhausaufenthalt bereitstellen, sei es beispielsweise notwendig, hier

ebenfalls die digitale Infrastruktur auszubauen.

Zudem mache sich die Corona-Pandemie auch hier in Form von Erlösausfällen und

erhöhten Schutzanforderungen bemerkbar, deren finanzieller Ausgleich bisher

aber im KHZG nicht vorgesehen ist. „Wir erwarten außerdem bei den geriatrischen

Rehabilitationsfällen bis 2025 einen Anstieg um mehr als 20 Prozent gegenüber

2013“, so Veer. „Vor diesem Hintergrund ist ein bedarfsgerechter Ausbau der

Rehabilitationseinrichtungen dringend notwendig.“

Quelle: Bundesverband Geriatrie, 13.10.2020