Geschäftsführer der Frankfurter Rotkreuz-Kliniken jetzt im Vorstand der Hessischen Krankenhausgesellschaft (Pressemitteilung).

Gunnar Sevecke MBA, Geschäftsführer Finanzen & Strategie des Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V., wurde bei der kürzlich stattgefundenen Mitgliederversammlung des Hessischen Krankenhausgesellschaft e.V. (HKG) von der Gruppe der sonstigen Krankenhäuser vorgeschlagen und in den Vorstand der HKG gewählt. Wir freuen

uns sehr, dass unser Geschäftsführer Finanzen und Strategie der

Frankfurter Rotkreuz-Kliniken, Gunnar Sevecke MBA, nun diese

verantwortungsvolle Aufgabe als Vorstandsmitglied der HKG wahrnehmen und

ehrenamtlich ausführen wird“, so die Oberin der beiden Frankfurter

Rotkreuz-Schwesternschaften, Karin Schoppet, die gleichzeitig

Vorstandsvorsitzende des Frankfurter Rotkreuz-Kliniken e.V. ist, der von den

Frankfurter Rotkreuz-Schwesternschaften getragen wird.

Die HKG ist der Verband der Krankenhäuser in Hessen, in dem über 150

Mitgliedskrankenhäuser zusammengeschlossen sind. Der Verband wurde 1948

gegründet und repräsentiert nahezu alle Krankenhäuser im Bundesland. Die

Mitglieder der HKG behandeln mit insgesamt rund 70.000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern jährlich mehr als 1,3 Millionen vollstationäre Patientinnen und

Patienten.

„Nach meiner langjährigen aktiven Teilnahme in unterschiedlichen

Fachausschüssen der HKG freue ich mich nun auf die Zusammenarbeit und den

Erfahrungsaustausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand“, so Gunnar

Sevecke MBA, Geschäftsführer Finanzen & Strategie der Frankfurter

Rotkreuz-Kliniken.

Gunnar Sevecke MBA war vor seiner Wahl als neues Vorstandsmitglied 15 Jahre

aktiv in Fachausschüssen der HKG tätig. Außerdem hat er in der Vergangenheit

bereits verschiedene verantwortungsvolle Positionen in der

Gesundheitswirtschaft wahrgenommen. Er gilt als exzellenter Kaufmann und ist

darüber hinaus stark vernetzt in der Krankenhauslandschaft. Zudem ist er in

verschiedenen krankenhausspezifischen Verbandsorganisationen tätig.

Allgemeine Informationen über die Frankfurter Rotkreuz-Kliniken finden Sie

unter: www.rotkreuzkliniken.de und www.teamgeist-erleben.de Der Frankfurter

Rotkreuz-Kliniken e.V. mit seinen beiden Betriebsstätten Klinik Rotes Kreuz und

Klinik Maingau vom Roten Kreuz liegt im Herzen der Stadt Frankfurt am Main und

ist aktiver Teil der weltweiten Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Die Kliniken

befinden sich in Trägerschaft der beiden Frankfurter

Rotkreuz-Schwesternschaften und verfügen über Haupt- und Belegabteilungen, 300

Betten und ca. 17.000 Fallzahlen jährlich sowie 600 Beschäftigte. Neben der

modernen Ausstattung der Häuser und der exzellenten Pflege durch hoch

qualifizierte Rotkreuzschwestern und Pflegekräfte, bieten die Häuser über den

Schwerpunkt des Belegarztsystems den Vorteil, dass die Patienten durch

niedergelassene, erfahrene Fachärzte ihrer Wahl behandelt werden, und zwar

sowohl ambulant in der Praxis, als auch stationär in der Klinik. Zudem sind die

Standorte seit 2013 berufundfamilie-zertifiziert und gehören regelmäßig zu den

besten Kliniken in Frankfurt.

Quelle: Pressemitteilung, 04.12.2020