Weitere Erkrankungen für die ambulante spezialfachärztliche Versorgung beschlossen (KBV).

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat für zwei weitere Erkrankungen die Anforderungen an eine ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV) konkretisiert. Zum einen können das spezielle Behandlungsangebot der ASV künftig auch Patientinnen und Patienten in Anspruch nehmen, die an Kopf- oder Halstumoren erkrankt sind. Zum anderen umfasst die ASV

nun auch Angebote für Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen. Damit können nun bereits 16 sehr

komplexe oder seltene Erkrankungen spezialfachärztlich behandelt werden. Mit

seinen heutigen Beschlüssen legt der G-BA insbesondere fest, wie das

interdisziplinäre ASV-​Team zusammengesetzt sein muss, welche

qualitätssichernden Maßnahmen gelten und welche genauen Leistungen in diesem

besonderen, sektorenübergreifenden Behandlungsangebot erbracht werden können.

ASV-​Teams können mit Inkrafttreten der Beschlüsse den zuständigen erweiterten

Landesausschüssen ihre Teilnahme an der ASV anzeigen.

Außerdem hat der G-BA die ASV-​Themen für das kommende Jahr priorisiert. Er

beschloss, als nächste Anlagen der ASV-​Richtlinie die chronisch-​entzündlichen

Darmerkrankungen (CED) sowie die Tumoren des Gehirns und der peripheren Nerven

zu beraten. Die Beratungen sollen 2021 auch gleich jeweils in einen Beschluss

münden.

„Ich bin sehr froh, dass wir nun auch Patientinnen und Patienten mit Kopf- oder

Halstumoren eine spezialisierte und interdisziplinäre Versorgung anbieten

können: Nicht nur an Kliniken, sondern auch ambulant“, so Prof. Elisabeth Pott,

unparteiisches Mitglied im G-BA und Vorsitzende des Unterausschusses ASV. „Auch

die ASV-​Leistungen für Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen werden den

Betroffenen sicherlich helfen. Gerade weil Muskelerkrankungen so selten sind

und in ihrer Folge zu massiven Organschädigungen führen, ist hier ein

interdisziplinäres Angebot wichtig.“ Mit dem Blick auf das kommende Jahr

ergänzte Prof. Pott: „Menschen mit chronisch-​entzündlichen Darmerkrankungen

brauchen eine gezielte Betreuung, denn in den allermeisten Fällen gibt es für

sie keine Heilung. In Deutschland leiden schätzungsweise bis zu 470.000Menschen

an CED. Ein interdisziplinäres Betreuungsteam kann ihnen helfen, Beschwerden zu

lindern sowie einen komplizierten Verlauf oder lebensbedrohliche Komplikationen

zu verhindern. Daher ist es richtig, dass der G-BA im nächsten Jahr über eine

Aufnahme der CED in die ASV berät. Als zweites Thema wollen wir die ASV für

Patientinnen und Patienten mit Hirntumoren ermöglichen. Bei einer

Krebserkrankung müssen verschiedene medizinische sowie pflegerische

Spezialisten Hand in Hand zusammenarbeiten. Sie ist also geradewegs

prädestiniert für die ASV. Zumal wenn man sich vergegenwärtigt, dass in

Deutschland ca. 7.700Menschen pro Jahr an einem Hirntumor erkranken.“

Anforderungen an die jeweiligen Kernteams

Im ASV-​Kernteam zur Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Kopf- oder

Halstumoren müssen Fachärztinnen und -​ärzte für Hals-​Nasen-Ohrenheilkunde,

Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie, Mund-​Kiefer-Gesichtschirurgie

sowie Strahlentherapie vertreten sein. Die Teamleitung kann eine Fachärztin

oder ein Facharzt aus jeder der benannten Fachrichtungen übernehmen. Bei

Tumoren der Schilddrüse oder der Nebenschilddrüse ergänzen zusätzlich

Fachärztinnen und Fachärzte für Viszeralchirurgie und Nuklearmedizin sowie

Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie das Kernteam.

Im ASV-​Kernteam zur Behandlung von Patientinnen und Patienten mit

neuromuskulären Erkrankungen müssen Fachärztinnen und -​ärzte für Innere

Medizin und Kardiologie, Innere Medizin und Pneumologie sowie Neurologie

vertreten sein. Die Teamleitung übernimmt eine Fachärztin oder ein Facharzt für

Neurologie. Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, gelten weitere

Bestimmungen.

Übergangsregelung

Die Erkrankungen an Kopf- oder Halstumoren sowie neuromuskuläre Erkrankungen

gehören zu denjenigen, für die der G-BA bereits eine Anlage in der Richtlinie

über die ambulante Behandlung im Krankenhaus (ABK-​RL) erarbeitet hatte. Diese

Regelungen waren Ausgangspunkt für die Beratung der nun beschlossenen

ASV-​Regelungen. Mit Inkrafttreten der neuen ASV-​Regelungen beginnt die

Übergangsfrist für die nach den Bestimmungen der ABK-​RL bestehenden Teams für

Kopf- oder Halstumoren. Die bereits erteilten Bescheide für eine ambulante

Behandlung im Krankenhaus enden ohne eine explizite Aufhebung der

Landesbehörden spätestens drei Jahre, nachdem der Beschluss des G-BA für die

jeweilige Erkrankung in Kraft getreten ist.

Die Beschlüsse treten nach Nichtbeanstandung durch das Bundesministerium für

Gesundheit und Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.

Hintergrund: Ambulante spezialfachärztliche Versorgung

Die ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV) ist ein Angebot für

Patientinnen und Patienten mit bestimmten seltenen oder komplexen, schwer

therapierbaren Erkrankungen. Gesetzliche Grundlage ist § 116b SGB V.

Spezialisierte Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachrichtungen arbeiten in

einem Team zusammen. Sie koordinieren Diagnostik und Behandlung. Die ASV kann

sowohl von Krankenhäusern als auch von niedergelassenen Fachärztinnen und

Fachärzten als ambulante, koordinierte Leistung angeboten werden. Bei

onkologischen Erkrankungen ist die sektorenübergreifende Kooperation

verpflichtend.

Beteiligte Ärztinnen und Ärzte müssen bestimmte fachliche Voraussetzungen

erfüllen, um Teil eines ASV-​Teams zu werden. Zudem gelten bestimmte

Anforderungen an die apparative Ausstattung und die Koordination der

Zusammenarbeit. Die generellen Vorgaben, die Ärztinnen und Ärzte erfüllen

müssen, um an der ASV teilnehmen zu können, sowie den Zugang der Patientinnen

und Patienten zu diesem Versorgungsbereich regelt der G-BA in seiner Richtlinie

ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV-​RL).

In ihren Anlagen werden die jeweils einbezogenen Erkrankungen anhand von

ICD-​Codes definiert. Zudem wird der Behandlungsumfang in sogenannten

Appendizes festgelegt, die jeweils in zwei Bereiche unterteilt sind:

Im Abschnitt 1 werden die Leistungen, die im Einheitlichen Bewertungsmaßstab

(EBM) enthalten sind, mit den entsprechenden Gebührenordnungspositionen (GOP)

benannt und den Facharztgruppen zugeordnet, die diese abrechnen dürfen.

Im Abschnitt 2 sind neue Untersuchungs-​ und Behandlungsmethoden aufgeführt,

die zum Behandlungsumfang der ASV zählen und die bislang nicht im EBM enthalten

sind.

Nach Inkrafttreten einer ASV-​Indikation soll der Ergänzte Bewertungsausschuss

alle definierten Abschnitt-​2-Leistungen in die EBM-​Kapitel 50 bzw. 51 für die

ASV übertragen. Dafür hat das Gremium, in dem Vertreterinnen und Vertreter von

Krankenhäusern, Ärzteschaft und Krankenkassen zusammenarbeiten, 6 Monate Zeit.

Der G-BA prüft jährlich den durch die regelmäßige Aktualisierung des EBM

erforderlichen Anpassungsbedarf der Appendizes.

Für Ärztinnen und Ärzte, die eine ASV anbieten wollen, stellt die

ASV-​Servicestelle, eine gemeinsame Einrichtung des GKV-​Spitzenverbands, der

Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Deutschen Krankenhausgesellschaft,

die wesentlichen Informationen – auch zu Abrechnungsfragen – zur Verfügung.

Patientinnen und Patienten, die an einer Behandlung durch ein ASV-​Team

interessiert sind, finden auf der Website der ASV-​Servicestelle ein

Verzeichnis der berechtigten ASV-​Teams.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 17.12.2020