SRH verhandelt Lohnplus von 5,9 Prozent für Klinik-Beschäftigte (Pressemitteilung).

Tarifeinigung mit ver.di ermöglicht steigende Gehälter in drei Schritten um insgesamt 5,9 Prozent. Der Nachtzuschlag wird erhöht, und Beschäftigte erhalten eine weitere Corona-Prämie. Die SRH hat bei den jüngsten Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft ver.di eine Einigung erzielt. In drei Schritten

werden die Gehälter der Beschäftigten in den Kliniken um 5,9 Prozent steigen. Zudem wird der Nachtzuschlag erhöht und eine weitere Corona-Prämie ausbezahlt.

„Wir sind froh, ein Ergebnis zu haben, das unseren Beschäftigten in den SRH

Kliniken auch angesichts der sehr besonderen Situation ein Einkommensplus und

attraktive Arbeitsbedingungen sichert“, sagte Werner Stalla, Geschäftsführer

der SRH Gesundheit GmbH. „Unser Angebot lag deutlich über dem Tarifabschluss im

öffentlichen Dienst und wurde von der Tarifkommission mit großer Mehrheit

angenommen.“ Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit von 24 Monaten und steht unter

Gremienvorbehalt.

[...]

Quelle: Pressemitteilung, 09.04.2021