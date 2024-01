Ergebnisse des DigitalRadar Krankenhaus: Bewilligung der KHZG-Fördermittel muss sich beschleunigen (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Zur ersten Online-Erhebung zur Evaluierung des Reifegrads deutscher Krankenhäuser hinsichtlich der Digitalisierung erklärt der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Dr. Gerald Gaß: Mit der Veröffentlichung erster Ergebnisse aus der Erhebung

des digitalen Reifegrades deutscher Krankenhäuser bestätigt sich, dass die Förderung durch das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) nun konsequent umgesetzt werden muss.

Neben einer soliden Positionierung im internationalen Vergleich wird auf Basis

dieser von 91 Prozent aller deutschen Krankenhäuser erhobenen Daten deutlich,

dass die notwendigen strukturellen Voraussetzungen für Digitalisierung

inzwischen in der Mehrheit der Krankenhäuser vorliegt.

Bei der digitalen Einbindung der Patientinnen und Patienten

(„Patientenpartizipation“) in den Behandlungsprozess weist das DigitalRadar

noch erheblichen Nachholbedarf aus. Hier warten die Krankenhäuser auf die

Bewilligung von über 1.000 Förderanträgen zum Aufbau von Patientenportalen

durch das Bundesamt für soziale Sicherung. Die DKG hatte in der Vergangenheit

auf eine zügige Abarbeitung gedrängt. Die Ergebnisse der Reifegradmessung haben

die Dringlichkeit noch einmal bestätigt.

Wichtig ist, dass nun transparent mit den detaillierten Auswertungsergebnissen

der Befragung umgegangen wird und diese auch den Bundes- und Landesverbänden

der Krankenhäuser zugänglich gemacht werden, um sie im Rahmen gesetzlich

übertragener Aufgaben bei der Digitalisierung des Krankenhausbereichs

berücksichtigen zu können.

Dass sich die Bewilligung der Fördermittel nun noch weit in das Jahr 2022

hineinziehen wird, erschwert die ohnehin prekäre Situation der Krankenhäuser im

Kampf um entsprechende Ressourcen weiter. Krankenhäuser waren gezwungen, teils

in wenigen Wochen ihre Bedarfsanmeldungen bei den zuständigen Stellen der

Länder einzureichen. Insofern erwarten die Krankenhäuser nun zurecht, dass die

Bewilligung der beantragten KHZG-Fördermittel deutlich an Fahrt gewinnt. Die

zur Umsetzung der Digitalisierungsmaßnahmen notwendige Zeit schrumpft immer

weiter zusammen.

An der Sanktionsverpflichtung ab dem Jahr 2025 kann der Gesetzgeber unter

diesen Umständen nicht festhalten.“

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 11.02.2022