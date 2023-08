Bochum: Knappschaftskrankenhaus und Bergmannsheil rücken enger zusammen (Presseinformation).

Kooperation soll helfen, gesundheitspolitische Anforderungen durch koordinierte Maßnahmen besser erfüllen zu können. Die Träger des Universitätsklinikums Knappschaftskrankenhaus Bochum GmbH und des BG Universitätsklinikums Bergmannsheil gGmbH haben sich entschlossen, eine

engere Kooperation beider Bochumer Häuser anzustreben. Die Krankenhäuser

arbeiten bereits seit Jahrzehnten zusammen: Als Gründungsmitglieder des

Universitätsklinikums der Ruhr-Universität Bochum (UK RUB) koordinieren sie

innerhalb dieses Verbundes insbesondere ihre universitären Belange in den

Bereichen Forschung und Lehre.

Eine intensivere Kooperation ergibt aus Sicht der Beteiligten in vielerlei

Hinsicht Sinn. Beide Häuser sind in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft und

halten eine Reihe sich ergänzende medizinische Fachdisziplinen vor. Dadurch ist

es möglich, universitäre Medizin standortübergreifend zur weiteren Verbesserung

der Qualität der Patientenversorgung zusammenzuführen. Gemeinsame Verantwortung

und Behandlungsstandards in ähnlich ausgerichteten Fachabteilungen könnten

entwickelt und umgesetzt werden.

Diese Entscheidung ist auch getragen von den sich ändernden Anforderungen der

Gesundheitspolitik an die Krankenhäuser, beispielsweise medizinische

Schwerpunkte in Zentren zu bündeln und abzubilden. Auch reagieren die Träger

beider Krankenhäuser mit ihrer Vereinbarung auf die geänderten Anforderungen

des Wissenschaftsrates an die universitäre Medizin. Denn die Kooperation soll

helfen, die gesetzten Anforderungen durch koordinierte Maßnahmen besser

erfüllen zu können.

Die Geschäftsführungen beider Häuser, Dr. Tina Groll für das Bergmannsheil und

Interims-Geschäftsführer Christian Eckert für das Knappschaftskrankenhaus,

haben nun den Auftrag, gemeinsam geeignete Geschäftsfelder zu identifizieren,

die sich für die Entwicklung möglicher Kooperationsmodelle anbieten und die

dabei den Zielstellungen der Eigentümer beider Kliniken Rechnung tragen.

Über das Knappschaftskrankenhaus

Im Jahr 1908 erbaut, liegt das Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus

Bochum im Herzen des Ruhrgebiets. Mit modernen und innovativen Diagnose- und

Therapieverfahren werden jährlich rund 22.000 Patienten stationär und 50.000

ambulant von fast 1900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern medizinisch versorgt.

Spezialisierte Ärzte aller neun Fachbereiche orientieren sich am neuesten Stand

des medizinisch-technischen Fortschritts, stellen eine optimale Versorgung

aller Patienten sicher und machen das Universitätsklinikum

Knappschaftskrankenhaus Bochum zu einem der handlungsfähigsten Akteure im

Ruhrgebiet. Das Haus verfügt über 479 Planbetten.

Das Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum gehört wie zwölf

weitere Krankenhäuser zum Verbund der Knappschaft Kliniken mit mehr als 12.500

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie jährlich fast 680.000 Patientinnen und

Patienten. Als Tochtergesellschaft der DRV KBS ist die Knappschaft Kliniken

GmbH Teil eines einzigartigen Verbundsystems. Zu diesem gehören neben der

Minijob-Zentrale auch die Rentenversicherung, die Renten-Zusatzversicherung,

die Kranken- und Pflegeversicherung KNAPPSCHAFT, ein eigenes medizinisches

Kompetenznetz und die Seemannskasse.

Über das Bergmannsheil

Das BG Universitätsklinikum Bergmannsheil zählt zu den größten Akutkliniken der

Maximalversorgung im Ruhrgebiet. 1890 als erste Unfallklinik der Welt zur

Versorgung verunglückter Bergleute begründet, vereint das Bergmannsheil heute

23 hochspezialisierte Kliniken und Fachabteilungen unter einem Dach. Rund 2200

Mitarbeiter stellen die qualifizierte Versorgung von rund 84.000 Patienten pro

Jahr sicher.

Das BG Universitätsklinikum Bergmannsheil gehört zur Unternehmensgruppe der BG

Kliniken. Die BG Kliniken sind spezialisiert auf die Akutversorgung und

Rehabilitation schwerverletzter und berufserkrankter Menschen. An 13 Standorten

versorgen über 14.000 Beschäftigte mehr als 560.000 Fälle pro Jahr. Träger der

BG Kliniken sind die gewerblichen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen.

Weitere Informationen: www.bg-kliniken.de

Quelle: Presseinformation, 01.03.2022