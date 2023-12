Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gibt verbindliches Angebot für KJF Klinik ab (Kreisportal).

In der Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist ein weiterer Schritt vollzogen. Alle Beteiligten arbeiten mit großem Engagement an der bestmöglichen Lösung für unsere Bürgerinnen und Bürger. Diese Woche konnten wir den nächsten

Schritt gehen: Der Landkreis hat ein verbindliches Angebot für den Kauf der KJF Klinik abgegeben“, erklärte Landrat Peter von der Grün heute. Er unterstrich in diesem

Zusammenhang noch einmal, dass der Landkreis nach seiner Überzeugung der am

besten geeignete Träger für beide Häuser sei. Denn zum einen sei der Landkreis

mit der Versorgungssituation vor Ort bestens vertraut, zum anderen könnten die

beiden Kliniken dann noch viel enger kooperieren. Auf diese Weise könnten

Synergien geschaffen werden. Ein Punkt ist für Landrat von der Grün dabei ganz

entscheidend: „Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ganz klar betonen, dass

bei einem Kauf der Klinik Sankt Elisabeth beide Standorte im Landkreis erhalten

bleiben.“

Holger Koch, Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen sieht in dem

möglichen Erwerb der Klinik Sankt Elisabeth durch den Landkreis eine Chance für

die Gesundheitsversorgung: „Vor wenigen Monaten hatten wir bereits ein erstes

Konzept für die Neuaufstellung der Gesundheitsversorgung im Landkreis erstellt

– allerdings konnten wir hier nur den Standort Schrobenhausen berücksichtigen.“

Mit der Ankündigung der KJF, die Klinik Sankt Elisabeth veräußern zu wollen,

habe sich die Situation verändert: „Wir hätten mit dem Kauf durch den Landkreis

die Möglichkeit, die Gesundheitsversorgung einheitlich zu denken und für den

Landkreis aus einem Guss zu etablieren. Ich freue mich sehr, dass wir nun die

Chance haben, eine zukunftsorientierte Versorgung zu gestalten, die auf die

aktuellen und kommenden Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger ausgerichtet

ist“, so Holger Koch.

Auch mit Blick auf das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen sieht der

Geschäftsführer Potenzial für die zukünftige Entwicklung: „Im Rahmen der

Entscheidung des Kreistags für die Abgabe eines Angebots hat sich die

Kreispolitik klar zu beiden Standorten bekannt. Das ist ein ganz besonders

wichtiges Signal für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kreiskrankenhaus

und, sofern der Landkreis erfolgreich ist, in der Klinik Sankt Elisabeth“, ist

sich Koch sicher.

Dem übergeordneten Ziel einer modernen, bedürfnisgerechten und nachhaltigen

medizinischen Versorgung für den gesamten Landkreis sei man mit der Abgabe des

verbindlichen Angebots an die KJF jedenfalls einen Schritt nähergekommen, sind

sich Landrat Peter von der Grün und Holger Koch einig.

Quelle: Kreisportal, 10.03.2022