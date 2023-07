Medical Park wächst im Bereich der ambulanten Rehabilitation (Medienmitteilung).

Ameranger Klinikgruppe Medical Park übernimmt zum 1. April die alpha-Reha Gruppe – In der Metropolregion Nürnberg ist Medical Park nun mit vier Standorten und fast 200 Mitarbeitern vertreten – Arbeitsplätze bleiben vollständig erhalten Amerang, 05.04.2022, Medical Park: Zum 1. April 2022 hat Medical

Park die in der Metropolregion Nürnberg ansässige alpha-Reha Gruppe übernommen. Mit der Übernahme stärkt das Ameranger Familienunternehmen seinen ambulanten Bereich und vergrößert die

Zahl seiner Therapiezentren von zwei auf fünf. In der Metropolregion Nürnberg ist Medical

Park nun mit vier Therapiezentren und 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertreten.

Dr. Ole Wiesinger, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Medical Park, sieht in der Akquise

eine folgerichtige Fortsetzung der auf Stabilität und Wachstum ausgerichteten

Unternehmensstrategie: „Medical Park ist ein gesundes, wirtschaftlich hervorragend

aufgestelltes Unternehmen. Als Premium-Anbieter für medizinische Rehabilitation wollen wir

Qualitätsführer in der Branche sein, unser stabiles organisches Wachstum durch zu uns

passende Akquisitionen inhaltlich und regional ergänzen.“

Unternehmen passen sehr gut zusammen

„alpha-Reha passt sehr gut zu Medical Park“, sagt Ulf Ludwig, CEO von Medical Park. „Es

handelt sich um ein inhabergeführtes Unternehmen mit ambulanten Reha-Standorten in Fürth,

Roth und Wendelstein. Das Unternehmen ist seit mehr als 25 Jahren am Markt und hat sich

in der Region einen sehr guten Ruf erarbeitet.“ Die Gründer und Inhaber haben im Zuge der

altersbedingten Unternehmensnachfolge nach einem Käufer gesucht (und in Medical Park

gefunden), der das Geschäftsmodell des Unternehmens versteht, ebenfalls im Markt etabliert

ist und die alpha-Reha-Standorte weiterentwickeln will. Mit vier ambulanten Reha- und

Therapiezentren ist Medical Park nun einer der größten Anbieter für ambulante Rehabilitation

im Raum Nürnberg.

Gewohnter Service für Kunden, sichere Arbeitsplätze

Mit der Übernahme ändere sich kurzfristig weder für die alpha-Reha-Kunden noch für die

Mitarbeiter etwas, bekräftigt Ulf Ludwig. „alpha-Reha ist etabliert und wirtschaftlich gesund.

Das Team um die ehemaligen Inhaber Mathias Müller und Thomas Albrecht ist sehr gut

aufgestellt und die Kundinnen und Kunden sind mit den Leistungen sehr zufrieden. Wir freuen

uns darauf, ein motiviertes und gut ausgebildetes Team bei Medical Park begrüßen zu dürfen.“

Für die angestrebte Kontinuität stehe auch, dass die bisherigen Inhaber noch mindestens bis

Jahresende im Unternehmen mitarbeiten würden, um den Übergang zu begleiten. „Wir haben

gemeinsam alle Kolleginnen und Kollegen von alpha-Reha persönlich über die Änderungen

informiert, sie mit einem Willkommensgeschenk bei Medical Park begrüßt und ein Team

gebildet, welches die neuen Kolleginnen und Kollegen unterstützt, sich schnell bei uns

einzuleben.“

Die Geschäftsführung für die alpha-Reha Zentren werden Alin Zinser (Geschäftsführerin des

Medical Park St. Theresion in Nürnberg) und Christian Grunow (Geschäftsführer im Medical

Park Bad Rodach) zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben übernehmen.

Quelle: Medienmitteilung, 06.04.2022