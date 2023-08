Krankenhausvisiten werden von Apothekern begleitet

Fünf Stationsapothekerinnen sorgen für mehr Sicherheit (Mediennachricht).

Die Zahl der unterschiedlichen Arzneimittel und das Wissen über deren Neben- und Wechselwirkungen wird von Tag zu Tag größer. Kein Mensch kann den Überblick über mehr als 100.000 Arzneimittel und ihre Wirkungen und Wechselwirkungen behalten. Aus diesem Grund gehen die Mühlenkreiskliniken nach der

Einführung des Pharmazeutischen Aufnahmegesprächs mit der Einführung der Stationsapothekerinnen einen weiteren konsequenten Schritt in die Sicherung der

pharmakologischen Versorgungsqualität und Patientensicherheit.

Das mittlerweile fünfköpfige Team um Fachapothekerin Johanna Kreinjobst

unterstützt im Universitätsklinikum Minden auf den Intensivstationen sowie den

chirurgischen Stationen das ärztliche und pflegerische Personal bei der

Arzneimittelgabe. 15 bis 20 unterschiedliche Arzneimittel pro Patient*in sind

insbesondere auf der Intensivstation keine Seltenheit. Dabei kann es schnell

unübersichtlich werden, wenn es um Wechsel- und Nebenwirkungen geht. „Wir

fungieren wie ein Fahrsicherheitsassistent: Im Notfall warnen wir und geben

Hinweise, aber die Medizinerinnen und Mediziner behalten das Steuer natürlich

weiter in der Hand“, erläutert der Direktor der Zentralapotheke der

Mühlenkreiskliniken Dr. Florian Immekus die Arbeit der Stationsapothekerinnen.

Regelmäßig nehmen die Stationsapothekerinnen an den Visiten auch auf den

Normalstationen teil und diskutieren die Verordnungen mit den behandelnden

Ärztinnen und Ärzten.

Auf den Stationen schätzen sowohl die Pflege als auch das ärztliche Personal

diese zusätzliche Beratungskompetenz vor Ort. „Unsere Patientinnen und

Patienten werden immer älter und haben dann oftmals viele Vorerkrankungen. Sie

kommen häufig mit einer Dauermedikation ins Krankenhaus, die gar nicht das

Fachgebiet der behandelnden Abteilung betrifft. Und dann verschreiben wir

weitere Arzneimittel, um die akute Erkrankung zu behandeln. Es liegt auf der

Hand, dass es dabei zu Fehleinschätzungen bei den Wechselwirkungen zwischen den

Arzneimitteln kommen kann. Deshalb ist die pharmazeutische Fachexpertise vor

Ort auf der Station enorm wichtig und hilfreich“, sagt Professor Dr. Hansjürgen

Piechota, Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikum Minden und Direktor der

Klinik für Urologie, Kinderurologie und Operative Uro-Onkologie.

Auch der Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Professor Dr. Hans-Udo Schneider am Medizinischen Zentrum für Seelische

Gesundheit ist ein großer Unterstützer der Stationsapothekerinnen: „Gerade in

der psychiatrischen Pharmakologie gibt es häufig Wechselwirkungen mit anderen

Arzneimitteln. Ein interdisziplinäreres Team mit medizinischer, pflegerischer,

pharmazeutischer und therapeutischer Fachexpertise hat in Zusammenarbeit mit

dem Patienten die besten Chancen, die jeweils individuell richtige Medikation

zu ermitteln“, sagt der Klinikdirektor aus Lübbecke. Im Medizinischen Zentrum

für Seelische Gesundheit läuft zudem ein begleitendes Promotionsprojekt zur

Überprüfung der Einflüsse einer Stationsapothekerin oder Stationsapothekers auf

die Arzneimittelsicherheit im Krankenhaus.

Fünf Apothekerinnen sind im Moment im Team der Stationsapotheker aktiv. Beraten

werden im ersten Schritt die Intensivstationen und die chirurgischen Stationen

im Universitätsklinikum Minden, das gesamte Medizinische Zentrum für Seelische

Gesundheit in Lübbecke sowie die Stationen im Krankenhaus Bad Oeynhausen. Eine

weitere Ausweitung des Angebots ist angedacht. „Die Akzeptanz für unsere Arbeit

unter den ärztlichen und pflegerischen Kolleginnen und Kollegen war sofort da.

Wir freuen uns sehr, das therapeutische Team um einen pharmazeutischen

Blickwinkel direkt beim Patienten verstärken zu können“, sagt Fachapothekerin

Johanna Kreinjobst, die das Team der Stationsapothekerinnen leitet.

Auch wenn es bei Klinischen Pharmazeuten einen großen Fachkräftemangel gibt,

war es für den Direktor der Zentralapotheke Dr. Florian Immekus doch recht

einfach, die Posten hochkarätig zu besetzen. „Wir Apothekerinnen und Apotheker

haben ein langes und anspruchsvolles Pharmaziestudium absolviert um genau diese

spezialisierte pharmakologische Beratungsfunktion übernehmen zu können. Im

Krankenhaus können wir zudem viel effektiver speziell mit den ärztlichen

Kollegen zusammenarbeiten, als das im ambulanten Bereich häufig möglich ist.

Insofern sind das fachlich sehr fordernde aber auch sehr begehrte Stellen.“

Quelle: Mediennachricht, 17.11.2022