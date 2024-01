Neuer Krankenhausdirektor im AMEOS Klinikum Bad Salzuflen

AMEOS Klinikum Bad Salzuflen: Stabwechsel in der Krankenhausdirektion (Pressenachricht).

Das AMEOS Klinikum Bad Salzuflen hat zum 1. Januar 2024 mit Simon Oertel einen neuen Krankenhausdirektor. Er tritt damit die Nachfolge von Sabrina Zientek an, die die Krankenhausdirektion der AMEOS Einrichtungen Oberhausen übernehmen wird. Bereits seit Dezember leitet Herr Oertel gemeinsam mit der Krankenhausdirektorin Frau Sabrina Zientek erfolgreich das AMEOS Klinikum Bad Salzuflen, um sich mit den Abläufen des Hauses vertraut zu machen und so einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Herr Oertel bringt für diese Position eine fundierte Ausbildung und umfangreiche Erfahrungen mit. Nach seinem Bachelorstudium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Osnabrück setzte Herr Oertel seine akademische Laufbahn mit einem Masterstudium der Gesundheitsökonomie an der Hochschule Hannover fort. Anschließend sammelte er praktische Erfahrungen als Projektmanager bei einem Software-Unternehmen im Gesundheitssektor. Danach führte ihn sein Weg zur AMEOS Gruppe, wo er von 2021 bis 2023 am Traineeprogramm General Management teilnahm. In dieser Zeit konnte er seine Kenntnisse weiter vertiefen und sich auf neue Führungsaufgaben vorbereiten.

„Wir sind überzeugt, dass Herr Oertel mit seiner fachlichen Expertise und seinem bisherigen Engagement einen wichtigen Beitrag zur positiven Weiterentwicklung des AMEOS Klinikums Bad Salzuflen leisten wird. Gleichzeitig gratulieren wir Frau Zientek herzlich zu ihrer Berufung als Krankenhausdirektorin der AMEOS Einrichtungen Oberhausen. Unter der Leitung Frau Zientek hat sich das AMEOS Klinikum Bad Salzuflen solide und erfolgreich weiterentwickelt. Für ihre neuen Aufgaben wünschen wir Frau Zientek und Herrn Oertel viel Erfolg“, so AMEOS West Regionalgeschäftsführer Karsten Bepler.

