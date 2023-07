Aufsichtsräte verabschieden Absichtserklärung zur Fusion der Klinikgesellschaften (Klinikverbund Südwest).

Die Aufsichtsratsgremien des Klinikverbundes Südwest verabschiedeten in ihrer Klausurtagung vergangene Woche mit großer Mehrheit eine Absichtserklärung für eine zukünftige Fusion der noch getrennt bestehenden Trägergesellschaften und verständigten sich damit auf eine noch engere Zusammenarbeit. Auf

Basis dieser Entscheidung soll die Verwaltung in der Aufsichtsratssitzung im Dezember 2021 formal beauftragt werden, ein Konzept mit Fusionsoptionen für die bestehenden

Gesellschaften zu entwickeln.

Seit dem Ausstieg der Stadt Sindelfingen als Gesellschafter im Jahr 2014

untersteht der Klinikverbund Südwest insgesamt drei Aufsichtsratsgremien, dem

der Kreiskliniken Böblingen gGmbH, der Kreiskliniken Calw gGmbH und der

Klinikverbund Südwest GmbH, die sowohl unterschiedlich personell besetzt sind

als auch zu unterschiedlichen Terminen tagen. Um die anstehenden

Herausforderungen des Gesundheitswesens angehen zu können, sollen nun die

komplexen Abstimmungen und Entscheidungswege in einem zusammengefassten

Aufsichtsratsgremium gebündelt, vereinfacht und dadurch die operative

Schlagkraft des Verbundes gestärkt werden. Für die standort- und

landkreisübergreifende Zusammenarbeit werden so strukturell noch bestehende

Hürden abgebaut, was in der Folge der Patientenversorgung dienen soll.

Mit der Absichtserklärung bestätigen die Aufsichtsräte somit die Ideen der

Gründungsväter des Klinikverbund Südwest. Diese hatten einen solchen Schritt

bereits in den Konsortialverträgen bei Gründung des Verbundes als Evolution in

Aussicht gestellt.

„Nach 15 Jahren Klinikverbund-Historie herrscht breiter Konsens unter den

Aufsichtsratsmitgliedern, dass eine vollständige Fusion der Strukturen, wie sie

bereits bei Verbundgründung angedacht war, nach wie vor der nächste logische

Schritt in der Weiterentwicklung der Kliniken ist“, erläutern Landrat Roland

Bernhard, Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikverbundes Südwest und der

Kreiskliniken Böblingen, und Landrat Helmut Riegger, Aufsichtsratsvorsitzender

der Kreiskliniken Calw. „Wir haben die Fusions-Frage in der Klausurtagung mit

allen Aufsichtsräten ehrlich und ausführlich diskutiert, von allen Seiten und

in allen Konsequenzen beleuchtet und sind nahezu einstimmig zu dieser

Überzeugung gelangt. Damit stellen wir stringent die Weichen für die Zukunft.“

Bereits im Juli 2020 mit der Gründung des verbundweiten Direktoriums, das

medizinische und pflegerische Expertise aller Standorte konstant in die

Unternehmensleitung einbindet, erfolgte eine erste sehr erfolgreiche

Zusammenführung in der Management-Ebene. Der so geschaffene

standortübergreifende enge Austausch hat sich in der Pandemie bereits

ausgezeichnet bewährt. In der logischen Folge soll nun die gesamte

unternehmensstrukturelle Aufstellung nachziehen. Diesen Auftrag erhält damit

die nächste Geschäftsführung des Klinikverbundes Südwest.

Über diese werden die Aufsichtsräte in den Sitzungen im Dezember tiefergehend

beraten, um die Ausrichtung der Geschäftsführung in Einklang mit den

strukturellen Anpassungen der Klinikverbund Südwest Holding, respektive

Klinikgesellschaften zu bringen. Geschäftsführer Martin Loydl wird seine

Tätigkeit fortführen, bis eine geordnete und fundierte Übergabe der Geschäfte

an eine Nachfolge möglich ist.

Der Klinikverbund Südwest ist ein Zusammenschluss der Krankenhäuser Böblingen,

Calw, Herrenberg, Leonberg, Nagold und Sindelfingen. Gemeinsam mit den

Medizinischen Gesundheitszentren und der Krankenhaus Service GmbH Schwarzwald,

zählt er zu den größten und leistungsfähigsten kommunalen

Gesundheitseinrichtungen in Süddeutschland. Träger sind die beiden

Nachbarlandkreise Böblingen und Calw.

Quelle: Klinikverbund Südwest, 04.11.2021