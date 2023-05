Bevorstehender Wechsel in Geschäftsführung der München Klinik

Aufsichtsrat befasste sich mit dem Wechsel in der Geschäftsführung im Bereich der Arbeitsdirektorin (Medienmitteilung).

In seiner heutigen Sitzung (5.5.) hat sich der Aufsichtsrat der München Klinik (MüK) mit dem Wechsel in der Geschäftsführung im Bereich der Arbeitsdirektorin befasst. Die bisherige Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin Susanne Diefenthal wird nach 10 Jahren nicht länger für die München Klinik tätig sein.

Nachfolgen soll Petra Geistberger, die die München Klinik bereits aus langjähriger Tätigkeit als Geschäftsbereichsleitung Personal kennt und aktuell am Universitätsklinikum Frankfurt als Dezernatsleitung die operative und

strategische Personalarbeit verantwortet. Der genaue Zeitpunkt für den Wechsel

steht noch nicht fest. Die Arbeitnehmer-Vertreter*innen im Aufsichtsrat

begrüßen die Entscheidung sehr.

Der Aufsichtsrat hat den Vorsitzenden des Aufsichtsrates beauftragt, die für

den Übergang notwendigen Gespräche und Vorbereitungen in die Wege zu leiten.

Oberbürgermeister Dieter Reiter und der stellvertretende

Aufsichtsratsvorsitzende Norbert Flach danken Susanne Diefenthal für ihre

Leistung und das Engagement für die München Klinik. In ihrer Zeit stand sie ein

für die Balance zwischen wirtschaftlicher Stabilität und der gleichzeitigen

Wahrung der Interessen der Beschäftigten. Gerade auch in der Zusammenarbeit mit

den Sozialpartner*innen hat sie viel bewegt und das Thema Personalentwicklung

in der München Klinik vorangebracht.

Nach Abschluss der Gespräche plant die bisherige Geschäftsführerin und

Arbeitsdirektorin eine Stabsübergabe an ihre designierte Nachfolgerin

einzuleiten, um die anstehenden Herausforderungen im Sinne der München Klinik,

ihrer Mitarbeitenden und für die Gesundheitsversorgung in München weiter

positiv zu gestalten.

Susanne Diefenthal kennt und schätzt ihre Nachfolgerin aus der gemeinsamen Zeit

in der München Klinik. Sie ist sicher, dass Petra Geistberger die Themen in der

München Klinik im Sinne der Mitarbeiter*innen und Patient*innen fortführen und

weiterentwickeln wird und wünscht ihr für die anstehenden Aufgaben viel

Erfolg.

Die München Klinik ist mit Kliniken in Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach,

Schwabing und Europas größter Hautklinik in der Thalkirchner Straße

Deutschlands zweitgrößte kommunale Klinik und der größte und wichtigste

Gesundheitsversorger der Landeshauptstadt München. Die München Klinik bietet

als starker Klinikverbund Diagnostik und Therapie für alle Erkrankungen in

München und im Umland und genießt deutschlandweit einen ausgezeichneten Ruf –

mit innovativer und hoch spezialisierter Medizin und Pflege und gleichzeitig

als erster Ansprechpartner für die medizinische Grundversorgung. Rund 110 000

Menschen lassen sich hier im Schnitt pro Jahr stationär und teilstationär

behandeln. Mit jährlich über 6000 Geburten kommen hier deutschlandweit die

meisten Babys zur Welt. Auch in der Notfallmedizin ist die München Klinik die

Nummer 1 der Stadt: Über 130 000 Menschen werden jedes Jahr in den vier

Notfallzentren aufgenommen – das entspricht rund einem Drittel aller Notfälle

der Landeshauptstadt. Die Kliniken sind entweder Lehrkrankenhaus der

Ludwig-Maximilians-Universität oder der Technischen Universität München. Die

hauseigene Pflege-Akademie ist mit rund 500 Ausbildungsplätzen die größte

Bildungseinrichtung im Pflegebereich in Bayern. Als gemeinnütziger Verbund

finden in der München Klinik Daseinsvorsorge und herausragende Medizin zusammen

und stellen das Gemeinwohl in den Vordergrund: Über die

medizinisch-pflegerische Versorgung hinaus gibt es großen Bedarf, der vom

Gesundheitssystem nicht refinanziert wird – wie etwa das Spielzimmer für

Geschwisterkinder. Und auch die Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege, die sich

mit ihrer täglichen Arbeit für die Gesundheitsversorgung Münchens einsetzen,

können von Zuwendungen in Form von Spenden profitieren – beispielsweise durch

die Finanzierung von zusätzlicher Ausstattung, Erholungsmöglichkeiten und

Fortbildungen. Dafür zählt jeder Euro.

Quelle: Medienmitteilung, 05.05.2023