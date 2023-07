Bezirkskliniken Schwaben mit neuem Regionalleiter

Neuer Regionalleiter Nord der Bezirkskliniken Schwaben (Presseinformation).

Der neue Regionalleiter Nord der Bezirkskliniken Schwaben, Benjamin Englert, kommt aus der Industrie. Dass der Öffentliche Dienst so abwechslungsreich sein kann, hätte sich der 39-Jährige nicht vorstellen können. Auf ihn warten große Aufgaben auf dem Campus BKH Günzburg.

Öffentlicher Dienst: Hier wird modern gearbeitet, die Abläufe sind eng miteinander verzahnt und die Tätigkeit ist vielseitig und spannend. Benjamin

Englert hätte nie gedacht, dass er diese Begriffe einmal übereinbringen und sie

in einem Atemzug nennen würde. Früher arbeitete er noch in einem

Industriebetrieb und hatte eine Außensicht. Nun ist der 39-Jährige selber im

vermeintlich „verstaubten“ Öffentlichen Dienst gelandet und muss seine Meinung

revidieren. „Mir ist bisher noch nichts zweimal begegnet. Das reizt mich. Für

mich als Mensch, der ungern einen übermäßig großen Anteil an Routinetätigkeiten

mag, ist das eine höchst abwechslungsreiche Tätigkeit“, stellt der neue

Regionalleiter Nord der Bezirkskliniken Schwaben fest.

Englert ist mitverantwortlich für das Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg mit

seinen vier Kliniken, mehreren Heimen und Tagesstätten, drei Berufsfachschulen

sowie zwei Kirchen. 1800 Menschen arbeiten auf dem Campus. Er umfasst etwa 100

Gebäude auf einer 30 Hektar großen Fläche. Irgendwo wird immer gebaut, saniert

oder repariert. „Ich habe nicht die Befürchtung, dass die Arbeit ausgeht“, sagt

Englert und schmunzelt. Im Oktober 2022 kam er ans BKH und ließ sich von seinem

Vorgänger Wilhelm Wilhelm alles zeigen. Seit Jahresbeginn ist er offiziell im

Amt.

Drei Jahre in Jettingen, sieben Jahre in Burgau, seit 2015 in Glöttweng:

Englert kannte das BKH Günzburg – und irgendwie doch nicht. „Für mich war der

Bereich branchenfremd“, blickt der gebürtige Allgäuer (Leutkirch) zurück. Seine

berufliche Laufbahn sieht bislang so aus: Nach Hauptschule und Mittlerer Reife

absolvierte er in der WMF AG in Geislingen eine dreijährige Berufsausbildung

zum Fertigungsmechaniker. Neben dem Beruf bildete er sich zum staatlich

geprüften Maschinenbautechniker weiter und erwarb die Fachhochschulreife. 2005

kam er nach Burgau, wo er bei der Ernst Klimmer GmbH in der Produktion begann.

Es sollten 17,5 Berufsjahre bei dem großen Mittelständler werden. Während

dieser Zeit war Englert unter anderem in der technischen Leitung, der

Produktionsplanung und elf Jahre im Projektmanagement tätig. Nebenbei belegte

er ein Studium zum Wirtschaftsingenieur und schloss dieses im Januar 2022 mit

dem Bachelor of Engineering ab.

Dann war Zeit für eine berufliche Veränderung. Englert hat schon sehr lange das

berufliche Ziel, Personal- und Führungsverantwortung zu übernehmen. Das kann er

jetzt. Als Regionalleiter sind ihm etwa 55 Mitarbeitende direkt disziplinarisch

zugeordnet: unter anderem im Sekretariat, in der Technik, an der Pforte, im

Ärztlichen Dienst und der Poststelle. Hinzu kommen weitere Bereiche, die an die

Regionalleitung angegliedert sind: die Werkfeuerwehr, das betriebliche

Eingliederungsmanagement, die Arbeitssicherheit, die betriebliche

Gesundheitsförderung und weitere Fachbereiche.

Benjamin Englert ist nun Mitglied der örtlichen Krankenhausleitung. Gemeinsam

mit dem kommissarischen Leitenden Ärztlichen Direktor Prof. Christian Rainer

Wirtz, dem derzeit amtierenden Leiter der Klinik für Psychiatrie,

Psychotherapie und Psychosomatik, Chefarzt Prof. Matthias W. Riepe, und

Pflegedirektor Georg Baur stellt er die Weichen am Standort. Aufgaben gibt es

genug. Da ist zum einen der bereits bekannte Neubau der kompletten

psychiatrischen Klinik, der das Gesicht des BKH-Geländes und den internen

Ablauf nachhaltig verändern wird. Das 100-Millionen-Euro-Projekt läuft

planmäßig, man befindet sich mittendrin. Zum anderen kommt die Erneuerung der

Klinik für Neurochirurgie hinzu, speziell der Brainsuite, jenem hochmodernen

Operationssaal.

Ein weiteres großes Vorhaben wird der Zuwachs an (ausländischen) Fachkräften

sein, den das BKH benötigt. Für sie muss Wohnraum geschaffen und bereitgestellt

werden. Hinzu kommt, dass die beiden Schülerwohnheime mit ihren insgesamt 100

Wohnungen in die Jahre gekommen sind und saniert werden müssen.

Quelle: Presseinformation, 20.02.2023