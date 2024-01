Das St. Martinus-Krankenhaus Düsseldorf wird als eigenständige GmbH geführt

St. Martinus-Krankenhaus Düsseldorf erhält eine neue Rechtsform (Pressemeldung).

Das Düsseldorfer St. Martinus-​Krankenhaus ist ab heute eine eigenständige GmbH und als solche ein sichtbarer Teil des Alexianer-​Verbundes. Das Bilker Krankenhaus mit rund 200 Betten und 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht von der Katharina Kasper ViaSalus GmbH in die Alexianer Gruppe über und schlüpft als Alexianer St. Martinus GmbH unter das dortige Markendach. Die Alexianer sind eines der größten konfessionellen Gesundheits-​ und Sozialwirtschafts-​Unternehmen Deutschlands und beschäftigen derzeit rund 30.000 Menschen. Seit 2020 sind die Alexianer Mehrheitsgesellschafter der Dernbacher Gruppe Katharina Kasper und deren Tochter Katharina Kasper ViaSalus GmbH, zu der das St. Martinus-​Krankenhaus gehört.

„Wir möchten das St. Martinus als starken Standort weiterhin individuell fördern“, sagt Sascha John, Mitglied der Hauptgeschäftsführung. „Dies kann uns in einer regional sinnvollen Konstellation innerhalb des Alexianer Verbunds besser gelingen. Die räumliche Nähe zu den Alexianer-​Standorten in Krefeld und Aachen bietet uns die Möglichkeit, Synergien zu nutzen – und das ist gerade in der aktuellen Situation der Gesundheitsbranche wichtig.“

Zugleich ergänzt das St. Martinus, das mit seiner Lage mitten im Herzen des bevölkerungsreichsten Düsseldorfer Stadtteils Bilk punktet, das medizinische Angebot der Alexianer im Rheinland perfekt. Vor allem die Geriatrie mit Neurogeriatrie und Geriatrischer Tagesklinik, die bariatrische Chirurgie sowie die Augenheilkunde als drei von sechs medizinischen Fachabteilungen genießen einen hervorragenden Ruf über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus.

Neuer Geschäftsführer der Alexianer St. Martinus GmbH wird Benjamin Michael Koch, der zugleich Geschäftsführer des Marienhospitals in Aachen ist. Das dortige Krankenhaus gehört seit dem 1. Januar 2023 zu den Alexianern. Seit dem 1. Dezember hat Koch auch kommissarisch die Leitung der Alexianer Krefeld GmbH übernommen. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und dass wir künftig diesen weiteren Integrationsschritt in die Alexianer-​Welt gemeinsam gehen“, sagte Koch auf einer Mitarbeiterversammlung Ende des vergangenen Jahres, auf der er sich der Belegschaft vorstellte.

„Die Übernahme durch die Alexianer im Jahr 2020 war für die Katharina Kasper Gruppe ein Glücksfall. Daher können wir heute das St. Martinus als wirtschaftlich stabiles Krankenhaus guten Gewissens in die Hände der Alexianer übergeben. Wir wissen, dass die Werte unserer Ordensgründerin Katharina Kasper auch in der neuen Rechtsform gelebt werden“, sagte Manfred Sunderhaus, Geschäftsführer der Katharina Kasper GmbH und Regionalgeschäftsführer der Alexianer Region Katharina Kasper mit Verwaltungssitz in Dernbach.

Die Verträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des St. Martinus-​Krankenhauses bleiben von dem Betriebsübergang unberührt. Alleiniger Träger der Alexianer St. Martinus GmbH ist die Alexianer Gruppe. Als Würdigung der Ordensgründerin Katharina Kasper (1820–1898), die die Einweihung des Krankenhauses am 4. Februar 1919 maßgeblich vorbereitet hatte, bleibt ihr Name im neuen Logo des Krankenhauses präsent.

