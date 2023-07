Die Paracelsus-Elena-Klinik hat einen neuen Klinikmanager

Erfahrener Krankenhausmanager übernimmt die Führung der neurologischen Paracelsus Fachklinik in Kassel (Pressemeldung).

Die Paracelsus-Elena-Klinik Kassel hat einen neuen Klinikmanager: Mit Dominik Walter übernimmt ein erfahrener Krankenhausmanager die Führung der neurologischen Fachklinik und löst damit seinen Vorgänger David Behnisch ab, der weiterhin im Controlling des Paracelsus-Konzerns tätig bleibt.

Walter arbeitet bereits seit 2008 im Krankenhauswesen. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler leitete unter anderem fünf Jahre lang den Fachbereich Medizinisches Prozessmanagement in der RHÖN-KLINIKUM AG, war zuletzt als Kaufmännischer Direktor für die Libermenta Kliniken tätig und sagt über sich selbst: „Ich bin ein Klinikmanager durch und durch und wollte nie etwas anderes sein.“ Eine gute Voraussetzung, um diesen Posten in der Elena-Klinik in Zeiten des Wandels langfristig und mit hoher fachlicher Kompetenz auszufüllen.

Dominik Walter hat Wirtschaftswissenschaften in Gießen mit den Schwerpunkten „Gesundheits-/Personalwesen“ sowie „Krankenhausprozessmanagement“ studiert. Nach seinem Studium startete der Mittelhesse seine Karriere als Nachwuchsführungskraft (Trainee) in der RHÖN-KLINIKUM AG. „Ich habe das Krankenhauswesen von Grund auf gelernt und bin jede einzelne Abteilung umfassend durchlaufen. Das kommt mir als Klinikmanager sehr zugute“, beschreibt Walter seine Erfahrung.

Doch er ist nicht nur fachlich qualifiziert für die Position; auch privat ist er wissenschaftlich ambitioniert und nutzt sein Know How für Gastvorlesungen und um Studienabsolvent*innen bei ihren Bachelor- und Masterarbeiten zu betreuen. „Ich behandele alle Menschen mit dem gleichen, freundlichen Respekt. Ich handele stets überlegt, formuliere meine Ziele immer klar und eindeutig.“ Für die neue Aufgabe in der Elena-Klinik bedeutet das für den 40-Jährigen: „Ich möchte mit Stabilität und Verlässlichkeit einen situativen Führungsstil umsetzen.“

Quelle: Pressemeldung, 24.07.2023