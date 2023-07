Die wirtschaftliche Konsolidierung der Alb Fils Kliniken sei auf gutem Wege (Pressemitteilung).

Für die ALB FILS KLINIKEN ist die wirtschaftliche Konsolidierung nach wir vor eine zentrale Herausforderung. In der heutigen Sitzung des Kreistages machte der Kaufmännische Geschäftsführer der Kliniken, Wolfgang Schmid, deutlich, dass es im Jahresverlauf 2019 zwar gelungen sei, das Leistungsvolumen wieder leicht

zu steigern, das Planergebnis wurde jedoch nicht erreicht. Dennoch konnte eine

Wende eingeleitet und der Bilanzverlust auf 6,6 Millionen Euro verringert

werden. „Die Maßnahmen greifen, wenn auch nicht in der beabsichtigten

Schnelligkeit“, so Schmid.

Vor allem der anhaltende wirtschaftliche Druck auf die Krankenhäuser und der

gravierende Mangel an Fachkräfte sind dabei schwierige Rahmenbedingungen. Hinzu

kommt in diesem Jahr die Corona-Pandemie, für die Krankenhäuser eine bisher

nicht gekannte medizinische, logistische und wirtschaftliche Herausforderung.

„Die Folgen sind nicht absehbar und die Belastung enorm“, betonte der

Kaufmännische Geschäftsführer. „Jetzt sind Bund und Länder gefragt, für eine

vollständige finanzielle Entlastung der Krankenhäuser zu sorgen, schnell,

wirkungsvoll und unbürokratisch. Bislang ist dies nicht erkennbar und ein

Betrag von rd. 2,66 Mio. Euro noch nicht gedeckt“. In den ALB FILS Kliniken

sind seit Mai die Corona-Zahlen rückläufig. Am Standort Helfenstein Klinik

besteht seit nunmehr neun Wochen “Corona-Freiheit“. „Nach wie vor steht die

Infrastruktur der Lotsenpunkte für Patienten und Besucher an den Haupteingängen

der beiden Kliniken und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist weiterhin

Pflicht“, erläuterte Schmid. „Wir sind jederzeit in der Lage, auf eine zweite

Infektionswelle rasch zu reagieren und den Corona-Modus wieder auszuweiten.“

Die Arbeiten am Neubau der Klinik am Eichert liegen derweil weiter voll im

Zeitplan. „Das 1. Obergeschoss ist nahezu fertiggestellt, vom 2. Obergeschoss

stehen schon zahlreiche Wände und erste Deckenabschnitte“, sagte Schmid zum

aktuellen Stand der Bauarbeiten. Neben den Betonbauern kommen nun auch immer

mehr andere Gewerke zum Einsatz, im Sockelgeschoss wurden in dieser Woche

beispielsweise die ersten Fensterelemente montiert. Fertig ist inzwischen auch

das Schiefer-Zwischenlager neben der Baustelle. „Der künstliche Hügel ist seitklinikg

der vergangenen Woche komplett mit Humus bedeckt und wird demnächst eingesät“,

so der Kaufmännische Geschäftsführer. Das dort gelagerte Material wird nach

Abbruch des Altbestandes der heutigen Klinik wieder verfüllt.

Quelle: Pressemitteilung, 10.07.2020