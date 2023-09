Doppelspitze übernimmt die Geschäftsführung der Marienhaus Kliniken GmbH

Vorsitzende der Geschäftsführung der Marienhaus Kliniken GmbH verlässt das Unternehmen (Pressenachricht).

Sabine Anspach (42), die bisherige Vorsitzende der Geschäftsführung der Marienhaus Kliniken GmbH und Mitglied der Geschäftsführung der Marienhaus GmbH, wird in bestem beidseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat und den Gesellschaftern aus der Geschäftsführung der Marienhaus GmbH und der Marienhaus Kliniken GmbH ausscheiden, um sich neuen Aufgaben zu stellen.

Die zum 1. August 2023 in die Geschäftsführung der Marienhaus Kliniken GmbH berufenen Anke Klauck und Christian Link (beide 47) nehmen seit dem 20. September 2023 als Doppelspitze die Geschäftsführung der Marienhaus Kliniken GmbH wahr. Mit ihnen übernehmen zwei langjährig erfahrene Führungskräfte aus den Reihen des Unternehmens die Verantwortung.

Sie berichten direkt an Sebastian Spottke, den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Marienhaus GmbH, bei dem die Sparte innerhalb der Gruppe künftig verortet ist.

Sabine Anspach war am 1. November 2021 zur Marienhaus-Gruppe gewechselt und hat dort zunächst das Geschäftsführungsteam der Marienhaus Kliniken GmbH verstärkt. Im August 2022 hatte sie den Vorsitz der Marienhaus Kliniken GmbH übernommen.

„Wir danken Sabine Anspach für die wertvollen Impulse und neuen Strukturen, die sie in der Kliniksparte etablieren konnte. In den letzten beiden Jahren konnten wir eine hervorragende Ausgangsbasis für die strategische Weiterentwicklung auch in den turbulenten Zeiten der Krankenhausreform etablieren,“ so Sebastian Spottke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Marienhaus-Gruppe.

Quelle: Pressenachricht, 21.09.2023