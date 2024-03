Ergebnis 2021 der Rems-Murr-Kliniken trotz Corona im Plan

Aufsichtsratssitzung der Rems-Murr-Kliniken: Corona-Folgen sorgen für herausforderndes Jahr 2022 / Maßnahmen zur weiteren Steigerung der Attraktivität (Medienmitteilung).

Die Rems-Murr-Kliniken schließen das Geschäftsjahr 2021 trotz der Auswirkungen der Pandemie mit einem Jahresfehlbetrag aus Sicht des Kreises von -15,3 Millionen Euro ab und liegen somit nur rund 339.000 Euro hinter dem Wirtschaftsplan (-15 Millionen Euro). „Unterm Strich liegen unsere Rems-Murr-Kliniken für 2021 im Plan, auch dank der Rettungsschirme von Bund und

Land“, erklärt Landrat Dr. Richard Sigel. „Zur positiven Entwicklung hat aber

auch unsere Medizinkonzeption und unsere vorausschauenden Investitionen

beigetragen.“ 2021 könne daher aufgrund der medizinisch und wirtschaftlich

gelungenen Bewältigung der Corona-Pandemie als erfolgreiches Geschäftsjahr

bezeichnet werden, so Landrat Sigel auf der 107. Aufsichtsratssitzung der

Rems-Murr-Kliniken. „Wir vertrauen darauf, dass Bund und Land die Finanzierung

der kommunalen Kliniken weiterhin im Blick hat und uns auch im laufenden Jahr

nicht im Regen stehen lässt.“

„Wir haben uns von der Pandemie nicht aus der Ruhe bringen lassen und

konsequent unseren eingeschlagenen Weg fortgesetzt“, so der Geschäftsführer der

Rems-Murr-Kliniken, Dr. Marc Nickel. „Mit großer Unterstützung des Landkreises

haben wir unsere Versorgung auf hohem Niveau nicht nur durchgehend

gewährleistet, sondern auch weiter verbessert. Das ist ein großer Erfolg der

Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte sowie aller Beteiligten, worauf wir sehr

stolz sein können. Dieser Kurs soll ganz im Sinne der Patientinnen und

Patienten auch 2022 so fortgesetzt werden“, unterstreicht Nickel.

„Die Pandemie hat aber auch bei den Mitarbeitenden ihre Spuren hinterlassen:

beim medizinischen und pflegerischen Personal beim Management und in der

Verwaltung. Die Menschen sind erschöpft. Das sorgt auch für Spannungen. Es

laufen daher intensive Gespräche, um bestehende Spannungen abzubauen und sich

für die Herausforderungen in den kommenden Jahren gut zu rüsten“, ergänzt der

Landrat.

Die Corona-Folgen bestimmen 2022: herausforderndes Jahr erwartet

Die Corona-Situation an den Rems-Murr-Kliniken hat sich zumindest in

medizinischer Sicht weiter entspannt. Wurden Mitte März noch über 80

Corona-Patienten in Winnenden und Schorndorf stationär behandelt, sind am

24.05.2022 insgesamt nur noch 10 Fälle zu vermelden. Im Gegensatz zur

Deltawelle im vergangenen Dezember, die auch viele junge Patientinnen und

Patienten traf, sind nun vor allem ältere Patienten und Menschen mit

Vorerkrankung in den Kliniken.

„Es ist leider klar geworden: Corona ist gekommen, um zu bleiben. Die Inzidenz

im Rems-Murr-Kreis liegt noch immer bei knapp um 300. Das hat auch Auswirkungen

auf unser Personal, das seit mehr als zwei Jahren unermüdlich und unter größten

Anstrengungen arbeitet. Einige von ihnen sind natürlich auch selbst von einer

Infektion betroffen, was eine zusätzliche Belastung darstellt“, erklärt

Geschäftsführer Nickel. „Wir werden also weiter wachsam sein und Schutz- und

Hygienemaßnahmen wie eine FFP2-Maskenpflicht in unseren Gebäuden

aufrechterhalten.“

Ungeachtet der sinkenden Corona-Zahlen und des letztendlich zufriedenstellenden

vergangenen Geschäftsjahres gelte es 2022 große Herausforderungen zu meistern,

warnt Geschäftsführer Dr. Nickel: „Die Nachwehen der harten Corona-Jahre

belasten uns. Durch die Pandemie sind unsere Leistungszahlen zurückgegangen,

das heißt bisher kommen noch nicht so viele Menschen in die Kliniken, wie das

noch vor der Pandemie der Fall war. Klar ist bereits jetzt: 2022 wird für uns

alle eine große Herausforderung – die wir mit voller Kraft gemeinsam angehen.“

Modernes Parkhaus und Wohnheim werden fertiggestellt

Der Bau des Parkhauses am Rems-Murr-Klinikum in Winnenden befindet sich in den

letzten Zügen. Die Fertigstellung ist für Ende Mai 2022 geplant. In Zukunft

soll zudem eine Photovoltaikanlage auf dem Dach die Stromversorgung der

Kliniken unterstützen. Neben den 567 Parkplätzen werden 18 Einheiten für

behindertengerechtes Parken ausgewiesen. Zudem sind mehrere Ladepunkte für

Elektroautos vorgesehen. „Das neue Parkhaus in Winnenden passt hervorragend zu

unseren Bemühungen, im gesamten Landkreis immer klimafreundlicher zu

wirtschaften und unsere Mobilität für die Zukunft auszurichten,“ freut sich

Landrat Sigel. Auch die Wohnungen des Personalwohnheims in Schorndorf wurden

Ende April 2022 fertiggestellt und sind bereits vermietet. Der Verwaltungstrakt

im Untergeschoss des Gebäudes steht ebenfalls kurz vor der Finalisierung.

Außerdem wurde in der Rems-Murr-Klinik Schorndorf die Mitarbeiterkantine

„Auszeit“ umfassend saniert und bietet jetzt in einem modernen und angenehmen

Ambiente ein breit gefächertes Angebot an Speisen und Getränken an.



Mit umfassenden Maßnahmen steigern die Rems-Murr-Kliniken ihre Attraktivität

weiter

Die Rems-Murr-Kliniken möchten jedes Jahr für Mitarbeitende, aber auch vor

allem Patienten immer besser werden. Dafür werden von Teams aller

Fachabteilungen zahlreiche Projekte umgesetzt, um die Erreichbarkeit für

Anliegen der Patienten weiter zu verbessern. Zudem sollen optimierte Abläufe

auf den Stationen und ein verstärkter Informationsfluss die Qualität der Pflege

stärken. „Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik und versuchen diese mit

umfassenden Maßnahmen möglichst schnell im Sinne unserer Patienten umzusetzen.

Dass dies gelingt, zeigen auch in diesem Jahr die Berichte der

Patientenfürsprecherinnen und Patientenfürsprecher sowie unseres internen

Beschwerdemanagements, die auf eine sinkende Beschwerdequote verweisen“, so

Nickel. „Wir setzen daher auch 2022 alles daran, noch besser zu werden.“

Quelle: Medienmitteilung, 25.05.2022