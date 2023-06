Fördermittel für die Asklepios Klinik Weißenfels

Asklepios Klinik Weißenfels erhält Fördermittelbescheid über mehr als 3 Millionen Euro (Asklepios).

Am heutigen Tage besuchte Petra Grimm-Benne, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in Sachsen-Anhalt und Rüdiger Erben, Landtagsabgeordneter der SPD, die Asklepios Klinik Weißenfels um persönlich den Fördermittelbescheid über 3.123.400,- Euro im Rahmen eines

Fördermittelprojektes des Landes Sachsen-Anhalt zu überbringen.

Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne bei der Übergabe des

Fördermittelbescheides über 3.123.400,- Euro an die Geschäftsführerin der

Asklepios Klinik Weissenfels, Hannah Gilles; im Hintergrund u.a. mittig Patrick

Hilbrenner, Regionalgeschäftsführer Asklepios Region Sachsen/Sachsen-Anhalt und

Dr. Petra Wegermann, Ärztliche Direktorin

Im Rahmen des Fördermittelprojektes des Landes Sachsen-Anhalt zur Förderung von

Investitionen in medizinisch-technische Großgeräte hat die Asklepios Klinik

Weißenfels im vergangenen Jahr einen Antrag gestellt, mit nun positivem

Ergebnis.

Dies nahm die Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne und Landtagsabgeordneter

der SPD Rüdiger Erben zum Anlass, um einerseits persönlich diese positive

Mitteilung zu überbringen und sich andererseits ein Bild von den geplanten

Investitionen zu machen.

„Es ist unumgänglich, dass die Kliniken in Sachsen-Anhalt mit zusätzlichen

Fördermittel in die Medizintechnik unterstützt werden müssen. Dies ist ein

starkes Signal des Ministeriums und davon profitieren zuallererst unsere

Patientinnen und Patienten.“, so Dr. Petra Wegermann, Ärztlicher Direktorin der

Asklepios Klinik Weißenfels.

Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne sagte bei der Bescheidübergabe: „Die

Mittel in Millionenhöhe stärken den Klinikstandort Weißenfels und die

Gesundheitsversorgung vor Ort. Das ist eine Investition in die Zukunft, die die

technische Ausstattung im Klinikum verbessert und eine bestmögliche

Patientenversorgung gewährleistet. Mit den neuen Geräten geht ein deutlicher

Modernisierungsschub einher, der die Diagnostik spürbar verbessern wird.“

Was ist Gegenstand des Fördermittelprojektes?

Das Fördermittelprojekt besagt, dass durch notwendige Investitionen in

Anlagegeräte das Gesundheitswesen gestärkt und die Pandemie-Resilienz des

Landes verbessert werden soll. Dafür werden Investitionen zur Wiederbeschaffung

von medizinisch-technischen Geräten sowie bauliche Maßnahmen im Rahmen der

Beschaffung und Installation gefördert.

Antragsschluss war Ende März 2023. Voraussetzung für die Förderung ist, dass

die Maßnahmen bis Ende Juni 2025 umgesetzt werden müssen. Die Ausschüttung der

Mittel erfolgt über die Investitionsbank Sachsen-Anhalt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir eine der Kliniken in Sachsen-Anhalt sind, die

dieses Fördermittelprojekt und die dahinterstehenden Projekte bewilligt

bekommen hat. Damit kann die Asklepios Klinik, als Schwerpunktversorger der

Region, weiter mit hochmoderner Technik und fachlichem Know-how unserer

Fachkräfte fungieren und für die Patientinnen und Patienten im Burgenlandkreis

und südlichen Sachsen-Anhalt allumfänglich und mit bester Ausstattung die

Gesundheitsversorgung sicherstellen.“ so Hannah Gilles, Geschäftsführerin der

Asklepios Klinik Weißenfels.

In welche Maßnahmen wird investiert?

Die Asklepios Klinik Weißenfels hat bereits einen festen Plan, welcher

Bestandteil des Antrages war.

Neben einem neuen Angiographiegerät für interventionelle Behandlungen von

Gefäßen sowie bauliche Maßnahmen im ambulanten OP-Trakt (Kosten i.H.v. ca. 2,8

Mio. Euro), ist auch ein Ersatz eines Links-Herz-Katheter Messplatzes (Kosten

i.H.v. ca. 900.000,- Euro) sowie die Anschaffung von u.a. neuen OP-Türmen,

Medizintechnik im OP, Ultraschallgeräte, EKG-Geräte oder Narkosegeräte geplant.

In Summe werden damit in den nächsten zwei Jahren 5.988.000,- Euro in

Medizintechnik investiert, wovon 3.123.400,- Euro über das Fördermittelprojekt

„Krankenhaus Medizintechnik“ durch das Land Sachsen-Anhalt übernommen werden.

Die weiteren Mittel i.H.v. 2,8 Mio. Euro werden durch den Asklepios Konzern als

Eigenmittel in den Standort investiert.

„Für die zusätzlichen Mittel sind wir der Gesundheitsministerin Petra

Grimm-Benne höchst dankbar und freuen uns, Sie zur Eröffnung unserer neuen

Angiosuite-Anlage Anfang 2024 wieder in unserer Klinik begrüßen zu dürfen“,

freut sich Patrick Hilbrenner, Regionalgeschäftsführer der Asklepios Region

Sachsen/Sachsen-Anhalt.

Quelle: Asklepios, 12.06.2023