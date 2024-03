Kinderärztliche Notdienstpraxis verlegt ihren Sitz nach Hagen wegen der Fusion der beiden Kinderkliniken von Agaplesion Allgemeines Krankenhaus Hagen und Bethanien Iserlohn (KVWL).

Die Iserlohner Kinderklinik wird ab dem 1. April am Standort in Hagen zu finden sein. Grund dafür ist die bereits angekündigte Fusion der beiden Kinderkliniken des Agaplesion Ev. Krankenhauses Bethanien Iserlohn und des Agaplesion Allgemeinen Krankenhauses Hagen (AKH). Dort, an der Grünstraße 35 in Hagen,

befindet sich eine große, etablierte Kindernotfallambulanz, in der die jungen Patient*innen notfallmedizinisch mit allen Erkrankungen vom Fieberkrampf bis unklaren Bauchschmerz, von der

Platzwunde über den Armbruch bis hin zum schweren Unfall außerhalb der

regulären Dienstzeiten niedergelassener Kinderärzt*innen umfassend versorgt

werden können. Dazu kommt der allgemein-kinderärztliche Notdienst durch die

niedergelassenen Kinderärzte aus Hagen und der Region Iserlohn.

Denn die kinderärztliche Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KV),

welche bisher „im Bethanien“ in der Iserlohner Klinik ansässig war, zieht mit

nach Hagen um. Gemeinsam mit den Hagener Kolleg*innen werden die Iserlohner

Kinderärzt*innen den Notdienst des ambulanten Sektors in den angestammten

Räumen der KV in der Kinderklinik an der Grünstraße versehen. Damit wird das

Haus 3 des AKH zur zentralen Anlaufstelle für Eltern und Kinder mit

medizinischen Notfällen aus Hagen, Iserlohn und Umgebung. „So können wir zwar

in neuer Umgebung, aber weiter eingebunden in sehr professionellen

medizinischen Strukturen für Kinder da sein“, betont Dr. Jochen Wulff,

niedergelassener Kinderarzt und Sprecher der Kinderärzt*innen Iserlohns.

„Wir wissen, dass der Weg zu uns für den ein oder anderen nun etwas länger ist.

Aber hier haben wir die Möglichkeit, unsere kleinen und größeren Patient:innen

mit den umfassenden medizinischen Möglichkeiten und der Erfahrung eines

pädiatrischen Schwerpunktversorgers zu behandeln“, betont Dr. med. Jan-Claudius

Becker, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugend-Medizin am AKH. Dafür wurden

nun extra die räumlichen, personellen und medizintechnischen Ressourcen

erweitert, um der steigenden Anzahl von Patient*innen gerecht zu werden. „Ich

möchte allen Kolleg*innen ausdrücklich danken, die sich hier in Iserlohn in den

vergangenen Jahren über alle Maßen engagiert und die Kinder und Jugendlichen so

gut versorgt haben. Die aktuelle Fusion wird ihrer hervorragenden Arbeit in

keinster Weise gerecht, sondern ist den systemischen Rahmenbedingungen

geschuldet“, so Dr. Becker zum Abschied. Nicht betroffen von dem Umzug sind die

pädiatrische Versorgung von Neugeborenen in der geburtshilflichen Klinik des

Bethanien und das ambulante neuropädiatrische Angebot des SPZ Iserlohn.

In allen (Not-)Fällen lautet die richtige Adresse also ab 1. April 2022:

Agaplesion Allgemeines Krankenhaus Hagen

Haus 3, E0, Grünstraße 35, 58095 Hagen

Kinderärztliche Notfallambulanz (AKH): T (02331) 201-2406/ -2407

Kinderärztliche Notfallpraxis (KV): T 116117

Weitere Informationen zum Kinderärztlichen Notfalldienst der KVWL sowie zu den

jeweiligen Öffnungszeiten der Notfalldienst-Praxen finden Bürgerinnen und

Bürger unter www.kvwl.de/notfalldienst, Rubrik Kinder- und Jugendmedizin.

Die KVWL ist für die Notfallversorgung der Bürgerinnen und Bürger außerhalb der

Praxisöffnungszeiten zuständig. Sie organisiert deshalb den ärztlichen

Bereitschaftsdienst niedergelassener Ärztinnen und Ärzte in Westfalen-Lippe.

Menschen, die nicht bis zur nächsten ärztlichen Sprechstunde warten können,

werden in einer nahegelegenen Notfalldienstpraxis versorgt. Über die

Möglichkeiten eines Hausbesuchs informiert der Patientenservice, zu dem auch

der ärztliche Bereitschaftsdienst gehört, unter der zentralen Telefonnummer

116117.

Wichtig: Bitte wenden Sie sich in einer lebensbedrohlichen Notfallsituation

umgehend an die Rettungsleitstelle unter der Telefonnummer 112.

Das AGAPLESION ALLGEMEINES KRANKENHAUS HAGEN ist mit 486 Betten das größte

Krankenhaus an einem Standort in Hagen und bietet seinen Patient:innen mit 18

Fachabteilungen und Schwerpunkten sowie diversen Kompetenzzentren die größte

Disziplinenvielfalt unter einem Dach. Diese Größe und Leistungsfähigkeit setzen

unsere Mitarbeiter Tag für Tag in eine dem Patienten zugewandte Fürsorge und

Menschlichkeit um. Im Rahmen des Versorgungsauftrages werden bei uns jährlich

rund 22.000 Patient:innen stationär behandelt. Das AGAPLESION ALLGEMEINES

KRANKENHAUS HAGEN ist als akademisches Lehrkrankenhaus der Ruhr-Universität

Bochum anerkannt. Mit unserer Berufsfachschule bieten wir jungen Menschen

darüber hinaus die Möglichkeit einer modernen Ausbildung im pflegerischen

Bereich. Die AGAPLESION gemeinnützige Aktiengesellschaft wurde 2002 in

Frankfurt am Main von christlichen Unternehmen gegründet, um vorwiegend

christliche Gesundheitseinrichtungen in einer anspruchsvollen Wirtschafts- und

Wettbewerbssituation zu stärken. Weitere Informationen über das AGAPLESION

ALLGEMEINE KRANKENHAUS HAGEN finden Sie im Internet unter: www.akh-hagen.de

Quelle: KVWL, 28.03.2022