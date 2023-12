Geschäftsführungswechsel in drei bayerischen Schön Kliniken

Vogtareuth, Bad Aibling und München: Veränderungen in der Klinikgeschäftsführung der Schön Klinik Gruppe (Pressenachricht).

Zum Jahresbeginn 2024 wechseln an drei bayerischen Standorten der Schön Klinik Gruppe die Klinikgeschäftsführer. Der Wechsel dient der stabilen wirtschaftlichen und strategischen Weiterentwicklung der Schön Kliniken Vogtareuth, Bad Aibling Harthausen und München Schwabing.

Zum 1. Januar 2024 wird Anja Dieterle, die seit 2021 die Schön Klinik Bad Aibling Harthausen leitet, die Führung der Schön Klinik Vogtareuth übernehmen. Unter ihrer Führung hat sich die auf Orthopädie und Neurologie spezialisierte Fachklinik in den vergangenen Jahren wirtschaftlich exzellent entwickelt und medizinisch ihren Ruf als eine der besten neurologischen Fachkliniken in Bayern und dem gesamten Bundesgebiet ausgebaut. „Wir sind überzeugt, dass Frau Dieterle mit ihren Fähigkeiten und Stärken unseren Standort Vogtareuth zukunftssicher und wirtschaftlich stabil weiterentwickeln wird”, so André Trumpp, Chief Operating Officer (COO) der Schön Klinik Gruppe. Anja Dieterle ergänzt: „Ich sehe meiner neuen Herausforderung in der Schön Klinik Vogtareuth äußerst positiv entgegen und freue mich darauf, den Standort gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen weiterzuentwickeln. Gleichwohl fällt mir der Abschied aus Bad Aibling Harthausen nach einer so intensiven Zeit nicht leicht”, betont die neue Klinikgeschäftsführerin der Schön Klinik Vogtareuth.

Als Klinikgeschäftsführer der Schön Klinik Bad Aibling Harthausen wird Nicolai Bastmeyer nachfolgen, der seit 2020 die Schön Klinik München Schwabing erfolgreich führt. Bastmeyer war vor seiner Zeit in München Schwabing in unterschiedlichen Positionen und Kliniken des Asklepios Konzerns tätig. „In seiner neuen Tätigkeit wird Herr Bastmeyer seine langjährige Erfahrung im Klinikmanagement einbringen und die Schön Klinik Bad Aibling Harthausen weiter auf Erfolgskurs halten”, so Trumpp. Nicolai Bastmeyer: „Ich freue mich sehr, die Geschäftsführung dieser renommierten Klinik zu übernehmen. Die Schön Klinik Bad Aibling Harthausen genießt in der Region und darüber hinaus eine ausgezeichnete Reputation”, unterstreicht der neue Klinikgeschäftsführer. Bis zur Nachbesetzung der Klinikgeschäftsführungsposition in München Schwabing wird Herr Bastmeyer übergangsweise beide Häuser führen.

Sven Schönfeld, der die Schön Klinik Vogtareuth seit 2021 als Klinikgeschäftsführer geleitet hat, scheidet aus der Schön Klinik Gruppe aus. Herr Schönfeld war seit 2007 im Unternehmen tätig und hat sich besondere Verdienste um die Schön Kliniken Vogtareuth, Roseneck und Berchtesgadener Land erworben, die er in früheren Jahren ebenfalls teilweise zeitgleich geleitet hat.

Weitere Informationen:

Website Schön Klinik Bad Aibling Harthausen

Website Schön Klinik Vogtareuth

Website Schön Klinik München Schwabing

Über die SCHÖN KLINIK GRUPPE

Die 1985 gegründete Schön Klinik Gruppe ist die größte familiengetragene Klinikgruppe Deutschlands. In 17 Kliniken und 34 ambulanten und tagesklinischen Einrichtungen in Deutschland und Großbritannien arbeiten rund 14 300 Mitarbeitende, um täglich die beste Behandlungsqualität für gesetzlich und privat versicherte Patient:innen zu erzielen. Das Portfolio umfasst Schwerpunktversorger, Grund- und Regelversorger sowie Fachkliniken in den Bereichen Psychosomatik, Orthopädie, Neurologie und Rehabilitation.

Quelle: Pressenachricht, 05.12.2023