Gestuftes Notfallkonzept sichert Notfallversorgung

Aufnahmeeinheit am Krankenhaus Rahden ist keine Notaufnahme (Mühlenkreiskliniken).

Das Krankenhaus Rahden erfüllt nicht die GBA-Kriterien zur Teilnahme an der Notfallversorgung. Im Jahr 2018 hatte der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) drei Stufen der Notfallversorgung entwickelt. Von Beginn an hat das Krankenhaus Rahden die erste Stufe – die sogenannte Basis-Notfallversorgung – nicht

erreicht. Daher nimmt das Krankenhaus Rahden nicht an der Notfallversorgung

teil. Die umgangssprachlich als Notaufnahme bezeichnete stationäre

Aufnahmeeinheit reduziert ab dem 1. Juli ihre Öffnungszeiten montags bis

freitags von 7 bis 16 Uhr.

Die Notfallversorgung in der Region Rahden ist über ein gestuftes

Notfallkonzept gesichert. Die erste Stufe wird über den Ärztlichen

Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) sowie die ambulante

KV-Notfallpraxis abgebildet, welche sich am Krankenhaus Lübbecke befindet. Der

Bereitschaftsdienst ist über die Rufnummer 116 117 zu erreichen. Der

Notfalldienst ist bei allen medizinischen Notfällen zuständig, die nicht bis

zur nächsten regulären Sprechstunde eines niedergelassenen Arztes warten

können.

Für schwere medizinische Notfälle – sowie bei drohender Lebensgefahr – gibt es

den Rettungsdienst, der über die Rufnummer 112 zu erreichen ist. Der

Rettungsdienst wird ggf. inklusive eines Notarztes eine medizinische

Erstversorgung sowie per Rettungswagen den Transport in das nächste Krankenhaus

organisieren, welches für die Behandlung der jeweiligen Erkrankung

spezialisiert ist. Der Rettungsdienst sowie der Notarzt sind in Rahden

stationiert und 24 Stunden am Tag einsatzbereit.

Zentrale Notaufnahmen nach Richtlinien des GBA befinden sich am Krankenhaus

Lübbecke (Stufe 1) und am Universitätsklinikum Minden (Stufe 3). Je nach Art

des Notfalls und die Auslastung fahren Rettungswagen die Notaufnahmen

entsprechend an. Bei dringenden und schweren Notfällen, in denen kein

Rettungswagen notwendig ist, können die Notaufnahmen in Lübbecke und Minden

auch eigenständig aufgesucht werden.

Weitere Hinweise zu der gestuften Notfallversorgung inklusive Telefonnummern,

Öffnungszeiten und Adressen finden Sie hier:

www.muehlenkreiskliniken.de/notfall

Das Krankenhaus Rahden verfügt als Grundversorger über einen internistischen

Schwerpunkt. Geplante Aufnahmen und Einweisungen sind wie gewohnt möglich.

Quelle: Mühlenkreiskliniken, 19.06.2023