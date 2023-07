Helios-Klinik Schkeuditz mit neuem Geschäftsführer (Helios).

Die Helios Kliniken gehören mit mehreren Klinik- und MVZ-Standorten zu den größten medizinischen Versorgern in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Um standortübergreifende, medizinische Synergien künftig weiter zu optimieren und Gesundheitsangebote enger zu verzahnen, werden die Helios Standorte im Großraum

Leipzig sowie die Standorte im zentralen Sachsen-Anhalt jeweils in einem

Cluster vereint und unter eine Geschäftsführung gestellt.

„In Sachsen und Sachsen-Anhalt gehen wir bereits seit langem neue Wege in der

Patientenversorgung. Dank unserer engen klinischen Verzahnung von Klinik- und

MVZ-Standorten bieten wir unseren Patient:innen ein ganzheitliches

medizinisches Angebot aus einem Guss. Egal in welche unserer Einrichtungen ein

Patient bei Helios in Sachsen oder Sachsen-Anhalt geht, er kann immer darauf

vertrauen, die beste Behandlung zu erhalten - unabhängig vom Klinikstandort“,

sagt Prof. Sebastian Heumüller, Regionalgeschäftsführer der Helios Region Ost.

Hochqualifizierte Netzwerke

„In unserem hochqualifizierten Netzwerk arbeiten alle Abteilungen eng

miteinander zusammen, so beispielsweise in der Kardiologie. Ganz bestimmte

Leistungen rund um die Diagnostik und Behandlung von Herzerkrankungen stehen in

unserem Herzzentrum Leipzig, einem der größten Spezialversorger für

Herzerkrankungen in Europa, zur Verfügung. Dank der bestehenden Kooperationen

werden hier bei Bedarf auch unsere Patient:innen aus Sachsen-Anhalt betreut.“ -

Prof. Sebastian Heumüller

Clusterbildung für eine qualitativ hochwertige Medizin

Die Synergien zwischen den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren sowie

der Ausbau von Gesundheitsnetzwerken verbessert die Patientenversorgung und

sichert vor allem in ländlichen Regionen dauerhaft eine fachärztliche

Betreuung.

Auch die Corona-Pandemie zeigt wie wichtig Zusammenarbeit und

Zusammenhalt im Netzwerk sind. „Um die Prozesse künftig weiter zu optimieren

und medizinische Angebote enger zu vernetzen, haben wir uns entschieden das

Herzzentrum Leipzig und die Helios Klinik Schkeuditz im Cluster Leipzig sowie

die Helios Kliniken in Zerbst/Anhalt, Burg, Neindorf und Vogelsang-Gommern im

Cluster Magdeburg zu vereinen und jeweils unter eine Geschäftsführung zu

stellen. Wir führen damit die Clusterbildung bei Helios konsequent fort und

stellen uns nachhaltig auf“, so Prof. Heumüller weiter.

Matthias Hirsekorn wird neben dem Herzzentrum Leipzig ab Januar 2022 auch die

Klinikgeschäftsführung für die Helios Klinik Schkeuditz im Cluster Leipzig

verantworten. Michael Lange übernimmt ab dem 6. Dezember zusätzlich zur Helios

Bördeklinik und zur Helios Klinik Jerichower Land die Geschäftsführung der

Helios Kliniken in Zerbst/Anhalt und Vogelsang-Gommern im Cluster Magdeburg.

Ausbau von Gesundheitsnetzwerken

Die Helios Kliniken in Sachsen und Sachsen-Anhalt arbeiten in vielen

Fachbereichen bereits eng zusammen. Dank dieses starken Netzwerkes aus

stationären und ambulanten Einrichtungen und einer interdisziplinären und noch

engeren standortübergreifenden Zusammenarbeit können sich Patient:innen auf

eine nachhaltige und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung verlassen.



„Bereits seit einigen Jahren sind wir dabei, medizinische Professionen zu

konzentrieren und somit gemäß unseren qualitativen Ansprüchen und der

gesetzlich geforderten Mindestmengen zu handeln. Deshalb bieten wir nicht mehr

an allen Standorten alle Leistungen an, sondern schauen bei ausgewählten

Behandlungen welche Einrichtung aus unserem Netzwerk für unsere Patient:innen

die beste Wahl ist“, sagt Dr. med. Christine Marx, Medizinische

Regionalgeschäftsführerin der Helios Region Ost.

Quelle: Helios, 25.11.2021