InnKlinikum: Verwaltungsrat beschließt umfassendes Zukunftskonzept für alle vier Standorte

Der Verwaltungsrat des InnKlinikums will die vier Standorte profilieren und stellt die Weichen für die Zukunft neu (Pressenachricht).

Der Verwaltungsrat des InnKlinikum hat auf einer zweitägigen Klausurtagung am 1. und 2. Februar 2023 konkrete Maßnahmen hinsichtlich der künftigen Strukturen der vier Kliniken beschlossen. „Im Vordergrund steht für uns die bestmögliche Gesundheitsversorgung der Bürgerinnen und Bürger und nicht ein

Festhalten an bestehenden Klinikstrukturen, die teilweise nicht mehr den

aktuellen Erfordernissen entsprechen”, erklärt Klinikvorstandsvorsitzender

Thomas Ewald. Die Vorstände und die Verwaltungsräte stimmen darin überein,

dass jeder Klinikstandort ein eigenes, zukunftsfähiges Profil erhalten muss.

Thomas Ewald: „Der vieldiskutierte Abbau von Doppelvorhaltungen hat bereits

begonnen, muss aber deutlich beschleunigt und intensiviert werden. Außerdem

werden wir durch eine Zentrenbildung in unseren Häusern eine Steigerung der

Versorgungsqualität bei gleichzeitiger Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

erreichen.“

Die Landräte Max Heimerl (Landkreis Mühldorf) und Erwin Schneider (Landkreis

Altötting) begrüßen die gefassten Beschlüsse übereinstimmend: „Die

Maßnahmen haben das Ziel, die Kliniken für die Zukunft optimal aufzustellen

und die Gesundheitsversorgung unserer Bürgerinnen und Bürger weiter zu

verbessern.“ Die Landräte richten an die Menschen in der Region den Appell,

die hervorragende medizinische Versorgung vor Ort noch besser zu nutzen. „Wir

wollen mehr Patientinnen und Patienten von unserem medizinischen Angebot im

InnKlinikum überzeugen“, so die beiden Landräte. Dies sei auch ein wichtiger

Faktor für die zwingend erforderliche Verbesserung der wirtschaftlichen Lage

der Kliniken.

Die vom Klinikverwaltungsrat getroffenen Entscheidungen werden in den kommenden

drei Wochen von der Klinikleitung weiter ausgearbeitet und dann ab dem 27.

Februar auf einer Klausurtagung den Führungskräften des InnKlinikum

vorgestellt. Im Anschluss daran erfolgt die Information der Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter sowie der Öffentlichkeit.

Quelle: Pressenachricht, 03.02.2023