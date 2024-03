Institut für Medizinische Informatik der Charité unter neuer Leitung (Pressemitteilung).

Mit Jahresbeginn hat Prof. Dr. Dr. Felix Balzer eine W3-Professur auf Lebenszeit für Medical Data Science an der Charité – Universitätsmedizin Berlin übernommen. Der Facharzt für Anästhesiologie ist nicht nur Mediziner, sondern auch Informatiker. An der Charité vermittelt der

Wahlberliner unter anderem in der Funktion des Chief Medical Information Officer (CMIO) zwischen den Anforderungen im medizinischen Bereich und der Informationstechnologie. Künftig

wird er das Institut für Medizinische Informatik leiten, den Digitalisierungsprozess in der Krankenversorgung an der Charité koordinieren und auf dem Gebiet der Datenmedizin lehren und forschen.

Informatik in Medizin übersetzen. Anforderungen aus der Klinik – sowohl von

Ärztinnen, Ärzten und Pflegenden als auch von Patientinnen und Patienten – mit

passenden IT-Lösungen beantworten. Daten aus Medizin und Gesundheitsversorgung

für eine zugeschnittene Diagnostik und individuelle Therapien nutzbar machen.

Darum geht es bei Medical Data Science, einem starken und sich schnell

entwickelnden Zweig der digitalen Transformation. „In der Digitalisierung des

Gesundheitswesens liegen viele ungenutzte Potenziale. Die derzeitige Pandemie

hat das sehr deutlich gezeigt. Für Digitalisierungsprozesse in der Medizin

müssen aber nicht nur technische Hürden bewältigt, sondern auch

gesellschaftliche Akzeptanz erarbeitet und ethische Fragen beantwortet werden“,

sagt Charité-Dekan Prof. Dr. Axel R. Pries. Er ist wie Prof. Balzer

Vorstandsmitglied des Berliner Einstein Centers Digital Future (ECDF), das

gegründet wurde, um Meilensteine in der Digitalisierungsforschung zu setzen und

die dafür notwendige interdisziplinäre Expertise zu bündeln.

Im ECDF vertritt Prof. Balzer den Bereich Digitale Gesundheit, seit 2018 hatte

er hier und an der Charité eine Stiftungsprofessur für E-Health and Shared

Decision Allocation inne. In diesem Rahmen arbeitet er interdisziplinär mit

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter anderem aus den Bereichen

Wirtschaftsinformatik, Soziologie und Designforschung zusammen. „Wir bieten

jungen Professorinnen und Professoren die Plattform und den Freiraum, um ihre

Forschung innovativ und kreativ zu entwickeln. Die exzellente Arbeit von Prof.

Balzer wurde sowohl national als auch international wahrgenommen. Umso mehr

freue ich mich, dass er Berlin verbunden bleibt und auch zukünftig wesentliche

Beiträge für eine nachhaltige Entwicklung des Bereichs E-Health leisten wird“,

sagt Prof. Dr. Odej Kao, Vorstandsvorsitzender des ECDF. Somit bringt Prof.

Balzer weiterhin in der Berliner Universitätsmedizin seine Expertise an

zentraler Stelle ein, um digitale Lösungen zu entwickeln, die neue Optionen für

Diagnostik und Therapie, mehr Patientensicherheit, mehr Behandlungsqualität und

weniger bürokratisches Arbeiten für medizinisches Personal eröffnen. „Ganz

wichtig ist dabei, dass er diese Ansätze und Kenntnisse zunehmend an neue

Medizinergenerationen vermitteln wird“, ergänzt Prof. Pries.

Als Arzt und Informatiker kennt Prof. Balzer beide Perspektiven: Den

medizinischen Bedarf wie auch die technologischen Möglichkeiten und Hürden in

der Umsetzung digitaler Lösungen. „Durch den technologischen Fortschritt hat

sich innerhalb weniger Jahre das Verständnis der Medizin erheblich verändert“,

sagt der neue Direktor des Instituts für Medizinische Informatik. „Es entstehen

große Datenmengen in bisher ungekannter Granularität. Diese werden nun

verfügbar, sodass sich ganz neue Möglichkeiten ergeben, mit denen sich

Patienten und Krankheiten auf neuartige Weise charakterisieren lassen.“ Die

interdisziplinär ausgerichtete Arbeit am Institut für Medizinische Informatik

hat zum Ziel, diese medizinischen Daten effektiv und effizient in der Forschung

und Patientenversorgung nutzbar zu machen. So sollen beispielsweise das

Langzeit-Outcome für Patientinnen und Patienten weiter verbessert und

medizinische Ressourcen bestmöglich eingesetzt werden.

Nur ein Beispiel hierfür ist die kontinuierliche Überwachung von

Vitalfunktionen und weiterer klinischer Parameter durch Monitoringsysteme im

Krankenhaus wie auch in der ambulanten Vor- oder Nachsorge. Mithilfe

telemedizinischer Anwendungen lässt sich der Gesundheitszustand von

Patientinnen und Patienten über lange Zeiträume hinweg beobachten. So können

Rückschlüsse auf Behandlungen und Therapieergebnis im Sinne einer

„High-Definition Medicine“ gezogen werden. „Die daraus resultierende dynamische

Sicht auf den Patienten und seine Krankheit steht dabei im Gegensatz zur

traditionellen Sichtweise der Medizin, bei der therapeutische Entscheidungen

häufig auf isolierten Momentaufnahmen der behandelnden Ärztinnen und Ärzte

beruhen“, sagt Prof. Balzer.

Ein Schwerpunkt in den Forschungsarbeiten von Prof. Balzer liegt auf dem Thema

Patientensicherheit an der Schnittstelle zwischen Intensivstation und

perioperativer Versorgung, also der Versorgung im Umfeld eines chirurgischen

Eingriffs. „Es geht darum, in den im Krankenhaus erhobenen Routinedaten neue

Indikatoren zu finden, die die weitere Behandlung und Genesung der Patientinnen

und Patienten beeinflussen könnten“, erklärt Prof. Balzer. „Gleichzeitig sollen

Patientinnen und Patienten im Sinne von Shared Decision Allocation, also

geteilter Entscheidungsverantwortung, stärker in Behandlungsentscheidungen

eingebunden werden. Denn über intelligente Apps stehen ihnen künftig immer mehr

Daten zum eigenen Gesundheitsstatus zur Verfügung. Dabei entstehen neben

technischen Problemen auch wichtige Fragen im Bereich Datensicherheit und

Selbstbestimmungsrecht.“

Medizinische Prozesse im Zuge der weiteren Digitalisierung an der Charité und

im Verbund mit anderen Krankenhäusern, Gesundheitseinrichtungen, regionalen und

überregionalen Partnern zu begleiten und zu harmonisieren, wird eine zentrale

Aufgabe Prof. Balzers sein. Hierzu ist an der Charité Mitte 2020 die Funktion

des Chief Medical Information Officer (CMIO) geschaffen worden – der

Medizininformatiker agiert hierbei als Bindeglied zwischen IT und Klinik. Um

die Translation von Ergebnissen aus der Forschung in die Krankenversorgung zu

unterstützen, ist die Professur zu einer Hälfte im Geschäftsbereich IT der

Charité verortet. „Diese Verknüpfung von Medizininformatik und Krankenhaus-IT

gewährleistet eine konstruktive Rückkopplung zwischen Wissenschaft und

Tagesgeschehen, was Elfenbeinturmdenken und das Scheitern guter Ideen an der

Umsetzbarkeit verhindert“, sagt Martin Peuker, Chief Information Officer (CIO)

und Leiter des Geschäftsbereichs IT. Die Medizininformatiker der Charité und

des Berlin Institute of Health (BIH) werden darüber hinaus künftig noch stärker

die Ziele der Medizininformatikinitiative (MII) des Bundes und den Aufbau des

HiGHmed-Standorts Berlin unterstützen.

Kurzvita Prof. Dr. Dr. Felix Balzer

Der in Hamburg geborene Felix Balzer studierte Medizin und Informatik mit

Auslandsaufenthalten in Paris und an der Weill Cornell University in New York.

Nach der Promotion zum Dr. med. in Medizinischer Informatik an der

Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg begann er 2009 die Facharztausbildung an

der Charité und habilitierte dort 2015 im Fach Experimentelle Anästhesiologie.

Ein Jahr später erhielt er das Zertifikat „Medizinische Informatik“ der

GMDS/GI/BVMI. 2017 folgte die Anerkennung zum Facharzt für Anästhesiologie und

die Promotion zum Dr. rer. nat. am Institut für Informatik der

Humboldt-Universität zu Berlin. 2018 trat er die Stiftungsprofessur für

E-Health and Shared Decision Allocation am Einstein Center Digital Future

(ECDF) an. 2021 folgte der Ruf auf die W3-Professur für Medical Data Science an

der Charité.

Quelle: Pressemitteilung, 20.01.2021