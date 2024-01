Kaufmännischer Interims-Direktor übernimmt an der Uniklinik Düsseldorf

Neuer kommissarischer kaufmännischer Direktor der Uniklinik Düsseldorf (Mediennachricht).

Thorsten Münse übernimmt im Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD) ab sofort kommissarisch die kaufmännische Direktion. Der Aufsichtsrat des UKD bestellte den bisherigen stellvertretenden Kaufmännischen Direktor in seiner Sitzung am 13.12.2023 und wählte ihn zusätzlich zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Bis zu einer dauerhaften Bestellung einer neuen Kaufmännischen Direktorin oder eines Kaufmännischen Direktors tritt Thorsten Münse damit die Nachfolge von Ekkehard Zimmer an, der das Unternehmen verlässt. Über diese Veränderung hat der Aufsichtsrat bereits im Oktober berichtet und mit der nun getroffenen Entscheidung die kaufmännische Leitungsposition auch wieder formal besetzt.

Thorsten Münse war zuvor bereits Leiter des Dezernats Personal am UKD und wechselte dafür 2017 aus Jena nach Düsseldorf. Im Universitätsklinikum Jena war er stellvertretender kaufmännischer Vorstand und Geschäftsbereichsleiter Personal. Der 48-jährige hat ein Studium der Rechtswissenschaften abgeschlossen und bereits in mehreren Unternehmen und Krankenhäusern an der Schnittstelle von Personal- und kaufmännischer Leitung gearbeitet.

„Thorsten Münse kennt das UKD sehr gut und ist schon in den vergangenen Jahren ein wichtiger Ankerpunkt für Kontinuität gewesen. Der Aufsichtsrat des UKD wünscht ihm viel Erfolg in dieser neuen Funktion“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Jürgen Kerkhoff.

Quelle: Mediennachricht, 03.01.2024