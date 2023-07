Kliniken Neckar-Odenwald: Neue Leitung soll Krankenhausreform, die Digitalisierung und den Fachkräftemangel gezielt angehen

Doppelspitze leitet Neckar-Odenwald-Kliniken (Pressemeldung).

Um die Neckar-Odenwald-Kliniken für die anstehenden Herausforderungen breiter aufzustellen, haben die zuständigen Gremien beschlossen, dass der bisherige Kaufmännische Leiter Harald Löffler die Geschäftsführung künftig ergänzt. Bereits in der Aufsichtsratssitzung am 18. Juli wurde zunächst der Vertrag von Frank Hehn als Geschäftsführer der Kliniken um weitere fünf Jahre verlängert. In der gestrigen nichtöffentlichen Sitzung des Kreistags wurde darüber hinaus jetzt beschlossen, dass ab dem 1. August Harald Löffler als weiterer alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer für die Neckar-Odenwald-Kliniken gGmbH und die Neckar-Odenwald-Kliniken Service gGmbH bestellt wird. Zusammen mit Frank Hehn wird er die Geschäfte der Kliniken zukünftig fortführen.

Harald Löffler wirkt bereits seit April 2019 als Kaufmännischer Leiter der Kliniken und ist mit den Prozessen und den Abläufen innerhalb der Kliniken sowie deren Geschäftspartnern und Gremien bestens vertraut. Darüber hinaus ist er bereits Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung, die aus Geschäftsführer Frank Hehn, Pflegedienstleiter Kurt Böhrer und dem Ärztlichen Direktor Chefarzt Dr. med. Rüdiger Mahler besteht. In enger Zusammenarbeit haben Geschäftsführer Frank Hehn und Harald Löffler die Neckar-Odenwald-Kliniken in den letzten vier Jahren durch eine strukturelle Neuausrichtung geführt. Auch in der Hochphase der Pandemie haben sie zusammen mit der erweiterten Geschäftsleitung mit Pflegedienstleiter Kurt Böhrer und dem damaligen Ärztlichen Leiter, Chefarzt PD Dr. med. Harald Genzwürker, ihr großes Managementgeschick unter Beweis gestellt.

Hintergrund für die Erweiterung der Geschäftsführung sind die weitreichenden und vielfältigen Herausforderungen, denen sich die Neckar-Odenwald-Kliniken gegenübersehen. Als Doppelspitze sieht sich die Geschäftsführung zukünftig gut aufgestellt, um gemeinsam mit den Mitarbeitenden die anstehenden Aufgaben rund um die Krankenhausreform, die Digitalisierung und den Fachkräftemangel noch gezielter anzugehen.

„Harald Löffler kennt die Kliniken bestens, arbeitet schon seit Jahren mit Geschäftsführer Frank Hehn hervorragend zusammen und ist bereit, sich der zusätzlichen Verantwortung zu stellen. Gerade in der schwierigen Situation des Umbruchs mit den Ungewissheiten einer kommenden Krankenhausstrukturreform ist die Doppelspitze als ein klares Signal zu werten, dass wir keineswegs aufgeben, sondern uns ganz im Gegenteil sogar ausdrücklich breiter für die Herausforderungen der Zukunft aufstellen wollen“, sagte Landrat Dr. Achim Brötel, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Kliniken ist.

„Die Aufgabe als Kaufmännischer Leiter in den letzten vier Jahren hat mir viel bedeutet. Die medizinische Versorgung in unserer Region liegt mir als gebürtigem Neckar-Odenwälder sehr am Herzen. Auf den täglichen enormen Einsatz unserer Mitarbeitenden bin ich sehr stolz und als zukünftiger Geschäftsführer freue ich mich auf die weiteren Herausforderungen, die wir gemeinsam auch mit unserem Träger, unseren Mitarbeitenden und unseren Partnern meistern werden“, so Harald Löffler, der sich für das entgegengebrachte Vertrauen der Gremien bedankt.

Quelle: Pressemeldung, 27.07.2023