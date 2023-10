Widerspruch gegen Ermächtigungsambulanz: Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH in Weinheim will MVZ gründen /> Neue Amtsperiode: Vertreter des DBfK in die Beiräte der Medizinischen Dienste in Nordrhein, Westfalen-Lippe und im MDK Nord (Hamburg und Schleswig-Holstein) berufen />



Anzeige