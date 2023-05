Klinikum Bayreuth: Einzelgeschäftsführer gefunden

Klinikum Bayreuth: Interimsgeschäftsführer wird künftiger Einzelgeschäftsführer (Pressemeldung).

Der Aufsichtsrat der Klinikum Bayreuth GmbH und die Verbandsversammlung des Krankenhauszweckverbandes Bayreuth haben Dietmar Pawlik zum zukünftigen Einzelgeschäftsführer des Bayreuther Krankenhauses der maximalen Versorgungsstufe berufen. Die Beschlüsse beider Gremien fielen einstimmig. Bis

zum 31. Januar 2024 stehen Pawlik und der Medizinische Geschäftsführer und Ärztliche Direktor, Prof. Dr. Hans Rudolf Raab, gemeinsam an der Spitze der Klinikum Bayreuth GmbH

Dietmar Pawlik ist seit 1. April Interimsgeschäftsführer und in dieser Position

für alle kaufmännischen Belange verantwortlich. „Seither habe ich die

Potenziale der Klinikum Bayreuth GmbH erkannt und erste Weichenstellung

getroffen“, sagt Pawlik. "Ich sehe große Entwicklungschancen und möchte diese

zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitenden umsetzen."

Eine der Aufgaben, die Dietmar Pawlik mit angehen wird, ist die Ausschreibung

der Position der hauptamtlichen Ärztlichen Direktorin/des hauptamtlichen

Ärztlichen Direktors. Zudem steht die Regelung der vertraglichen Details für

die künftige Einzelgeschäftsführung auf der Agenda. Dazu gehört auch die

Vertragslaufzeit, die mindestens drei Jahre betragen soll.

Aufsichtsratsvorsitzender, Oberbürgermeister Thomas Ebersberger, und Landrat

Florian Wiedemann, Vorsitzender der Verbandsversammlung, zeigten sich mit der

jetzt getroffenen Personalentscheidung hoch zufrieden. „Mit Dietmar Pawlik

haben wir einen hoch qualifizierten Krankenhausmanager, der seine Erfahrung und

sein Engagement bereits in den vergangenen Wochen für die Klinikum Bayreuth

GmbH erfolgfreich eingebracht hat. Dass wir Kontinuität gewährleisten, wird der

Klinikum Bayreuth GmbH gut tun.“

Dietmar Pawlik bringt reichlich Erfahrung mit, die er sowohl in der Industrie

wie auch über 20 Jahre lang in der Krankenhausbranche gesammelt hat. Zuletzt

gehörte Pawlik sieben Jahre lang als Kaufmännischer Geschäftsführer dem

Führungsteam der München Klinik an. Die München Klinik ist Deutschlands

zweitgrößte kommunale Klinik und der größte und wichtigste Gesundheitsversorger

der Landeshauptstadt München.

Quelle: Pressemeldung, 22.05.2023