Klinikum Crailsheim: Jahresabschluss 2022

Klinikum Crailsheim: Defizit wächst auf rund 5,5 Millionen Euro (Pressenachricht).

Das Krankenhaus rutscht tiefer in die roten Zahlen. Die Kreiszeitungen berichten am 5. August über den Jahresabschluss 2022 des Klinikums Crailsheim. Diesen hatte Wirtschaftsprüfer Marco Sander, CURACON Wirtschaftsprüfung, im Kreistag vorgestellt. Das Defizit des Grund- und Regelversorgers in Crailsheim wächst auf rund 5,5 Millionen Euro.

Quelle: Pressenachricht, 05.08.2023