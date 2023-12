Klinikum Emden mit neuem Krankenhausdirektor

Neuer Krankenhausdirektor am Klinikum Emden (Pressenachricht).

Seit dem 1. Dezember 2023 ist Tilman Winkler neuer Krankenhausdirektor des Klinikums Emden. Nach dem Studium im Bereich Sozialwissenschaften und Health Care Management arbeitete er für verschiedene Krankenhausträger in Schleswig-Holstein und Hamburg. Dort sammelte er vielschichtige Erfahrungen im Krankenhausmanagement und bekleidete zuletzt die Position des Klinikmanagers in einem Hamburger Maximalversorger in privater Trägerschaft. Der gebürtige Wilhelmshavener ist als Krankenhausdirektor nun Teil des Managementteams der Kliniken Aurich, Emden und Norden und unterstützt die Geschäftsführung maßgeblich im operativen Tagesgeschäft. Dabei zeichnet er vor allem für die Klinikorganisation in Emden verantwortlich und steuert und entwickelt dort die Arbeits- und Prozessabläufe sowie die medizinischen Strukturen, um diese sowohl aus Versorgungssicht als auch aus wirtschaftlicher Perspektive zu optimieren.

Tilman Winkler freut sich auf die vor ihm liegenden Aufgaben: „Das Klinikum Emden bietet die Möglichkeit, zahlreiche strategierelevante Themen anzugehen, in gleichzeitig herausfordernden Zeiten, in denen sich das Krankenhauswesen befindet. Nun heißt es, die vorhandenen Potenziale am Standort Emden gemeinsam mit den Mitarbeitenden, auch im Hinblick auf das Zentralklinikum, weiterzuentwickeln.“

Auch Geschäftsführer Dirk Balster sieht der Zusammenarbeit mit dem neuen Krankenhausdirektor positiv entgegen: „Wir sind hocherfreut darüber, dass wir mit Tilman Winkler einen erfahrenen Manager für die Funktion des Krankenhausdirektors gewinnen konnten. Mit seinen umfassenden Kompetenzen in wirtschaftlichen und medizinischen Bereichen des Krankenhauswesens ist er eine hervorragende Besetzung für diesen Posten.“

Quelle: Pressenachricht, 08.12.2023