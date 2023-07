Klinikum Main-Spessart ernennt stellvertretenden Klinikreferenten (Mediennachricht).

Albert Prickarz ist vom Kreistag des Landkreises Main-Spessart in der Sitzung am 14. Juli 2023 einstimmig zum stellvertretenden Klinikreferenten des Klinikums Main-Spessart bestellt worden. Neben der Position als stellvertretender Klinikreferent wird Herr Prickarz künftig auch die kaufmännische Direktion übernehmen. Herr Prickarz ist seit dem 01.10.2022 als Leiter Finanz- und Rechnungswesen im Klinikum Main-Spessart tätig und bringt eine langjährige Erfahrung in der kaufmännischen Leitung von kleinen und mittleren Krankenhäusern mit. Seine berufliche Laufbahn in diesem Bereich begann im Jahr 1999. Mit einem Abschluss als Betriebswirt (FH) mit Schwerpunkt Krankenhausmanagement und Management in sozialen Einrichtungen verfügt er über eine fundierte fachliche Qualifikation. Darüber hinaus ist er Bilanzbuchhalter (IHK) und Qualitätsmanagementbeauftragter (QMB).

Während seiner Tätigkeit am Klinikum Main-Spessart hat er sich durch seine Einsatzbereitschaft sowohl fachlich als auch menschlich als äußerst kompetent erwiesen.

Mit der Bestellung von Herrn Prickarz zum stellvertretenden Klinikreferenten ist das Klinikum Main-Spessart nun wieder vollständig aufgestellt. Die Aufgaben der kaufmännischen Direktion werden in kompetente Hände übergeben. Dank seiner umfangreichen Erfahrung und Expertise wird Herr Prickarz einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung des Klinikums leisten und die strategische Ausrichtung unterstützen.

Das Klinikum Main-Spessart freut sich, Herrn Albert Prickarz zu seiner neuen Position beglückwünschen zu dürfen und ist sich sicher, dass er seine Aufgaben mit großem Engagement und Verantwortungsbewusstsein wahrnehmen wird.

Quelle: Mediennachricht, 24.07.2023