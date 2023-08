Klinikum Oldenburg mit neuer Medizinischen Vorständin

Klinikum Oldenburg: Neue Medizinische Vorständin berufen (Pressemeldung).

Professorin Dr. Andrea Morgner-Miehlke wird Medizinische Vorständin und stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Klinikums Oldenburg. Darauf hat sich der Verwaltungsrat am gestrigen Mittwoch einstimmig verständigt. Mit der Berufung von Professorin Morgner-Miehlke (52 Jahre) wird das Klinikum wieder von einem erfahrenen Duo geführt. Die habilitierte Gastroenterologin, Wissenschaftlerin und langjährige Managerin wird neben Rainer Schoppik für die Belange des Klinikums verantwortlich zeichnen und ihre Aufgabe spätestens zu Beginn des kommenden Jahres antreten, kündigte der Verwaltungsratsvorsitzende, Oberbürgermeister Jürgen Krogmann, an.

Zwei außergewöhnliche Karrieren

„Die gebürtige Oldenburgerin Professorin Morgner-Miehlke vereint in ihrer Vita gleich zwei außergewöhnliche Karrieren“, betonte Jürgen Krogmann. „Sie ist eine herausragende Wissenschaftlerin mit Stationen an renommierten Universitäten (unter anderem Sydney und Dresden) und einem umfassenden Publikationsverzeichnis. Sie ist aber auch eine hervorragende Managerin, die für zwei private Klinikbetreiber und zwei Universitätskliniken (Dresden und derzeit Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) mit der Leitung zentraler Managementaufgaben betraut war.“ Den Bezug zur Medizin habe sie dabei immer gewahrt; neben den Führungsaufgaben am UKE als kaufmännische Leiterin des Universitären Cancer Centers Hamburg (UCCH) und des Zentrums für Onkologie sowie als stellvertretende kaufmännische Direktorin des UKE trägt sie im medizinischen Bereich als stellvertretende Direktorin des UCCH des UKE Verantwortung. Zudem ist sie Projektleiterin für Transformationsprojekte und in dieser Funktion für zukunftsweisende, krankenhausrelevante (Prozess-)Themen verantwortlich.

„Die Verpflichtung von Professorin Morgner-Miehlke am Klinikum Oldenburg zeigt, dass die Universitätsmedizin Oldenburg als dritter universitärer Standort in Niedersachsen auf dem richtigen Weg ist“, sagte Rainer Schoppik, der nach dem Wechsel von Dr. Christiane Stehle an das Universitätsklinikum Rostock im vergangenen Jahr die Geschäfte des Klinikums alleine geführt hatte. Schoppik sagte: „Ich freue mich, dass der Vorstand mit Professorin Morgner-Miehlke nun um eine herausragende Managerin mit wissenschaftlichem und medizinischem Background auf Top-Niveau wieder vervollständigt wird.“

Das Klinikum konsequent weiterentwickeln

Er machte zudem deutlich, dass auf das neue Vorstandsmitglied vielfältige Aufgaben warten. „Wir müssen uns als modernes und leistungsorientiertes Klinikum unter anderem mit der Frage beschäftigen, wie die weitere Optimierung von Prozessen und eine moderne Belegungssteuerung aussehen. Zudem brauchen wir Umsetzungsstrategien, wie mit der zunehmenden Ambulantisierung umgegangen wird. Und über allem schwebt das Ziel, das Klinikum in den Strukturen, dem medizinischen Anspruch und der wissenschaftlichen Ausrichtung konsequent zum Universitätsklinikum zu entwickeln.“

Professorin Andrea Morgner-Miehlke sagte nach ihrer Berufung: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums Oldenburg auf ihrem Weg zur Universitätsklinik zu begleiten, ist eine herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabe – gerade in diesen für Krankenhäuser ja durchaus stürmischen Zeiten. Ich freue mich darauf, mit Rainer Schoppik und den Kolleginnen und Kollegen aus Medizin, Pflege und allen anderen Berufsgruppen sowie aus der Universität die zentrale Rolle des Klinikums Oldenburg weiterzuentwickeln und das Haus im Sinne einer modernen Gesundheitsversorgung noch stärker im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu verankern.“

Quelle: Pressemeldung, 18.08.2023