Klinikum Passau mit neuem Kaufmännischen Direktor (Medienmitteilung).

44-jähriger Oberbayer gehört zum Direktorium des Klinikums Passau. Markus Spiegelsberger hat sich an seinem neuen Arbeitsplatz bereits gut eingelebt. Die Stelle als kaufmännischer Direktor trat er zum Januar an. Seit Januar ist Markus Spiegelsberger der neue Kaufmännische Direktor am Klinikum Passau. In

dieser Funktion ist der 44-Jährige auch festes Mitglied im Direktorium des Hauses. Neben Werkleiter Stefan Nowack, dessen Stellvertreterin

Eva Ströll, Ärztlichem Direktor Prof. Matthias Wettstein und Pflegedirektor

Christian Maier gehört er damit zur Spitze der Entscheidungsträger.

In den vergangenen fünf Jahren war Spiegelsberger als Geschäftsführer der

Pidinger Werkstätten der Lebenshilfe im Berchtesgadener Land tätig. Davor

arbeitete er als Prokurist und Leiter „Finanzen“ bei den Kliniken Südostbayern

und war unter anderem für die Bereiche Rechnungswesen, Controlling,

Versicherungen und Vertragsmanagement zuständig. „Mit den Abläufen im

Finanzbereich großer Krankenhäuser ist Markus Spiegelsberger deshalb bestens

vertraut“, sagt Werkleiter Stefan Nowack.

Mit dem Jobwechsel kehrt der studierte Diplom-Betriebswirt Spiegelsberger

zurück zu seinen Wurzeln: „Ich vertiefe mich gern in Zahlen, das macht mir am

meisten Freude. Zudem finde ich die Arbeit in einem Krankenhaus einfach sehr

spannend. “ Am Klinikum Passau ist Markus Spiegelsberger unter anderem für die

Erstellung der Wirtschafts- und Finanzpläne, der Jahresabschlüsse und der

kaufmännischen Prozesse zuständig. Zudem behält er die gesamte finanzielle

Entwicklung des Hauses im Blick und begleitet Entgeltverhandlungen mit den

Kostenträgern. Bei weitreichenden strategischen Entscheidungen unterstützt er

die Werkleitung. Als wichtigste Projekte in den kommenden Jahren nennt

Spiegelsberger mitunter die weitere Digitalisierung des Klinikums.

An seinem neuen Arbeitsplatz hat sich Markus Spiegelsberger bereits gut

eingelebt: „Ich wurde vom ersten Tag an sehr freundlich aufgenommen.“ In Zeiten

von Corona ist die Begegnung mit den neuen Mitarbeitern jedoch nur

eingeschränkt möglich, weshalb auch Spiegelsberger ein Ende der Pandemie

herbeisehnt: „Ich freue mich schon sehr, die Kollegen mal ohne Maske zu sehen.“

An den Wochenenden zieht es den gebürtigen Oberbayern auch weiterhin heim ins

Berchtesgadener Land zu seiner Frau und den beiden Töchtern (11 und 15 Jahre).

Mit großer Leidenschaft ist er dort in den Bergen unterwegs - zu Fuß, mit dem

Mountainbike oder auf Skiern.

Quelle: Medienmitteilung, 07.02.2022