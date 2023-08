Krankenhaus Bad Belzig mit neuem Geschäftsführer

Wechsel in der Geschäftsführung Klinik Bad Belzig (Medienmitteilung).

Zum 1. August verstärkt Christian Weitermann als zweiter Geschäftsführer die Leitung der Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig. Er übernimmt die Position von der langjährigen Geschäftsführerin Katrin Eberhardt. Somit besteht die Leitung der Bad Belziger Klinik ab diesem Zeitpunkt aus den beiden Geschäftsführern Hans-Ulrich Schmidt (Vorsitz) und Christian Weitermann, der Pflegedirektorin Jana Humberdros sowie der Ärztlichen Direktorin Prof. Dr. med. Simone Rosseau.

„Wir danken Frau Eberhardt für ihr langjähriges Engagement für unsere Bad Belziger Klinik“, so Hans-Ulrich Schmidt, Geschäftsführer. „Gerade in der Corona-Zeit hat sie mit großer Tatkraft gewirkt und beispielsweise die Impfstelle und Abstrichstelle in Betrieb genommen. Wir wünschen ihr für ihre persönliche Zukunft alles Gute.“ Frau Eberhardt hatte die Tätigkeit zum 1. August 2018 übernommen und war zuvor Geschäftsführerin der Bad Belziger Reha-Klinik.

Christian Weitermann, aufgewachsen in Potsdam-Mittelmark, studierte Medizincontrolling und Krankenhausmanagement an der Hochschule Neubrandenburg. Er ist ausgewiesener Praktiker und kam in 2017 als Leiter des Geschäftsbereichs Medizincontrolling in die Ernst von Bergmann Gruppe. In 2021 übernahm er die Geschäftsführung der Diagnostik Ernst von Bergmann und unterstützt seit vergangenem Sommer die Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig als Prokurist und Kaufmännischer Leiter.

„Ich freue mich, die Bad Belziger Klinik in der herausfordernden Zeit der Krankenhausreform nun als Klinikgeschäftsführer begleiten zu dürfen – zusammen mit meinen kompetenten Kolleginnen und Kollegen der Klinikleitung.“, so der 33-jährige.

Quelle: Medienmitteilung, 03.08.2023