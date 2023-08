Krankenhaus Bergstraße mit neuem Geschäftsführer

Neuer Geschäftsführer am Kreiskrankenhaus Bergstraße (Pressenachricht).

Zum Monatsanfang hat Sascha Sartor den Geschäftsführerposten von Lina Bartruff übernommen. Der Diplom-Betriebs- und Verwaltungswirt bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen mit, davon mehr als 20 Jahre Berufserfahrung als Geschäftsführer in Akut- und Rehakliniken, Altenpflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten.

Zuletzt war der 51-Jährige interimistischer Vorsitzender und Geschäftsführer der Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH, einem Unternehmen mit 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Davor war er viele Jahre bei den katholischen Karl-Leisner Kliniken, am Klinikum Landkreis Tuttlingen und am Kreiskrankenhaus Starnberg als Geschäftsführer tätig.

Neben seiner Expertise in den Bereichen Kosten- und Erlösmanagement war Sascha Sartor während seiner beruflichen Laufbahn an der Entwicklung und Implementierung von Medizinkonzepten durch den Aufbau neuer medizinischer Leistungsbereiche und den Ausbau von bestehenden Leistungsangeboten involviert. Darüber hinaus verfügt er als neuer Geschäftsführer über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Bauplanung, Generalsanierung und Instandhaltung von Akutkrankenhäusern. Beides wichtige Schwerpunkte für den weiteren Ausbau des Kreiskrankenhauses als essentieller medizinischer Standort der Region und zum Beginn der weiteren Bauphase der Generalsanierung des Hauses.

Die Klinikleitung und die Gesellschafter des KKB freuen sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Sascha Sartor als ausgewiesenen Experten des Krankenhauswesens. Zugleich danken sie Frau Bartruff für die positive und vertrauensvolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.

Quelle: Pressenachricht, 02.08.2023