Krankenhaus St. Elisabeth Lahnstein sei wirtschaftlich sehr gut aufgestellt (Pressemitteilung).

Viel ist in den letzten Wochen und Monaten über COVID-19, die medizinische Versorgung in der Region und die Umstrukturierungen in der Krankenhauslandschaft gesprochen und berichtet worden. Dabei ist das Lahnsteiner St. Elisabeth Krankenhaus etwas untergegangen, weshalb wir einen Vor-Ort-Termin mit Vertretern des Hauses initiiert haben, so Innenminister Roger Lewentz. Es ging darum,

sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie das Haus die letzten Monate gemeistert hat und wie es sich zukünftig

„stand-alone“ aufstellen möchte.

„Wie für jedes andere Krankenhaus in Deutschland waren die letzten Monate

herausfordernd“, so Interims-Geschäftsführer Dr. Jan Schlenker. Denn auch das

Lahnsteiner Haus hat seinen Regelbetrieb Anfang März deutlich eingeschränkt, um

sich optimal auf COVID-19-Patienten vorzubereiten und diese bestmöglich

therapieren zu können. Zeitweise wurden nur Notfälle behandelt, eine

Isolierstation wurde eingerichtet und die Beatmungskapazitäten deutlich

erweitert. Die schnelle und unbürokratische Anpassung an die neuen

Gegebenheiten rund um Corona verdeutliche sehr gut, wie das Haus insgesamt

arbeitet, meint der Ärztliche Direktor PD Dr. Arian Mobascher, der den

Krisenstab leitet. „Berufsgruppendenken oder Standesdünkel gibt es hier nicht.

Wir haben ein gemeinsames Ziel vor Augen und das verfolgen wir.“

Lange war in diesem Zusammenhang die Rede davon, dass die Katholischen Kliniken

Lahn mit den Standorten Hufeland-Klinik Bad Ems und Marienkrankenhaus Nassau

mit dem St. Elisabeth Krankenhaus vor Ort in Lahnstein vereint werden. Mit der

Insolvenz der Katholischen Kliniken, der Integration der Geriatrie (ehemals

Marienkrankenhaus) in der Paracelsus-Klinik und der Neuaufstellung der

Hufeland-Klinik unter Trägerschaft der Maybach Medical GmbH ist dieses Vorhaben

passé.

„Dass das St. Elisabeth Krankenhaus wirtschaftlich gut aufgestellt ist, wissen

wir natürlich“, so Innenminister Roger Lewentz. „Wichtig war uns aber zu

erfahren, wie sich das Haus für die Herausforderungen der Zukunft wappnet.“

Hierzu meint Dr. Mobascher: „Wir erarbeiten im Hintergrund gerade ein

Strategie- und Medizinkonzept für den Standort, das die Leistungsschwerpunkte

noch einmal herausstellen wird.“ Insgesamt sei das Haus ohnehin sowohl

personell als auch strukturell sehr gut aufgestellt und halte mit der

Psychiatrie ein gemeindenahes Angebot vor, um das es viele andere Träger

beneiden. Labonte meint hierzu: „Allein deshalb ist der Standort in Lahnstein

aus der Gesundheitslandschaft des Kreises nicht wegzudenken.“

Daher haben sowohl Stadt als auch Land noch einmal Unterstützung in allen

Belangen zugesagt. Und Interims-Geschäftsführer Dr. Jan Schlenker wiederholt,

was er schon im Sanierungsprozess gesagt hat: „Bisher habe ich es in meiner

langen Beratertätigkeit selten erlebt, dass alle involvierten Anspruchsgruppen

so intensiv zusammenarbeiten. Ob auf Landes-, Kreis- oder kommunaler Ebene –

wir erhalten von der Politik überall Rückendeckung. Etwas, worauf sich mein

Nachfolger freuen kann. Das Lahnsteiner Krankenhaus ist wirtschaftlich sehr gut

aufgestellt und die Zusammenarbeit mit Stadt, Kreis und Land ist immer

produktiv.“

Das St. Elisabeth Krankenhaus Lahnstein sichert mit 220 Betten und mehr als 250

Mitarbeitern als größtes Krankenhaus im Rhein-Lahn-Kreis die medizinische

Grund- und Regelversorgung. In den Kliniken für Innere Medizin, Chirurgie,

Hand- und Plastischer Chirurgie, Orthopädie, Wirbelsäulenchirurgie,

Gynäkologie, HNO sowie Psychiatrie und Psychotherapie werden jährlich mehr als

6000 Patienten stationär und tagesklinisch versorgt. Dem Krankenhaus sind die

Kurzzeitpflege Maria-Elisabeth, das MVZ Mühlbachtal und das MVZ Lahntal

angeschlossen.

Das 1965 eröffnete Krankenhaus ist eine Einrichtung des Elisabeth Vinzenz

Verbundes, der katholische Krankenhäuser betreibt und damit den

Versorgungsauftrag der Schwestern von der heiligen Elisabeth fortführt.

Quelle: Pressemitteilung, 18.05.2020