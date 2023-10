Kreiskrankenhaus Freiberg mit Interims-Geschäftsführer

Wechsel in der Geschäftsleitung im Kreiskrankenhaus Freiberg (Landkreis Mittelsachsen).

Im September 2023 verabschiedete sich der bisherige Klinikgeschäftsführer Stefan Todtwalusch aus dem Kreiskrankenhaus Freiberg. Bis zur Neubesetzung der Stelle übernimmt übergangsweise Dr. Roland Bantle, Regionalgeschäftsführer der Sana-Region Sachsen, die Klinikgeschäftsführung des Hauses.

Mit Dr. Roland Bantle kommt kein Unbekannter an das Kreiskrankenhaus. Der 58-jährige Betriebswirt ist Regionalgeschäftsführer der Sana Kliniken AG für die Region Sachsen. Aus dieser Funktion heraus kennt er das Kreiskrankenhaus Freiberg und die Region gut. „Mit Dr. Roland Bantle gestaltet ein versierter Klinikgeschäftsführer den Übergang“, sagt Landrat Dirk Neubauer. „Er wird sich bis zur Neubesetzung mit Umsicht um die Belange des Hauses kümmern.“ Bantle betont, wie wichtig es ihm ist, die Nachfolge in der Geschäftsleitung für das Kreiskrankenhaus Freiberg gut vorzubereiten und in dieser Zeit das alltägliche Klinikgeschäft in ruhigen Bahnen fortzuführen: „Den Mitarbeitenden möchte ich sagen, dass sie sich weiter ganz der Patientenversorgung widmen können und Freibergerinnen und Freibergern, dass wir wie gewohnt mit einer guten medizinischen Versorgung für sie da sind.“ Das Bewerbungsverfahren für die Nachbesetzung läuft derzeit auf Hochtouren. Es liegen bereits aussichtsreiche Bewerbungen vor, so dass das Neubesetzungsverfahren zeitnah abgeschlossen werden kann. Für Mitte Oktober sind Vorstellungsgespräche mit den Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat des Kreiskrankenhauses Freiberg geplant.

Quelle: Landkreis Mittelsachsen, 29.09.2023