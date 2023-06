Mühlenkreiskliniken: Drohendes Rekorddefizit von 26,1 Millionen Euro

Mühlenkreiskliniken: Verwaltungsrat beschließt Wirtschaftsplan (MKK).

Der Verwaltungsrat der Mühlenkreiskliniken hat in seiner heutigen Sitzung (7. Juni 2023) den Wirtschaftsplan 2023 einstimmig beschlossen. „Viele Rahmenbedingungen sind weiterhin unklar, wie zum Beispiel die Wirkungen von den aus dem Bundesgesundheitsministerium angekündigten finanziellen Unterstützungen

einzelner Bereiche wie etwa der Kindermedizin. Planungssicherheit sieht anders aus. Dennoch hat sich der Verwaltungsrat heute durchgerungen, diesen Wirtschaftsplan mit einem drohenden Rekorddefizit von 26,1 Millionen Euro zu

beschließen. Damit wollen wir Handlungssicherheit für die Mühlenkreiskliniken

und persönliche Planungssicherheit für die mehr als 5.200 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter schaffen“, sagt der Verwaltungsratsvorsitzende und Landrat Ali

Doğan.

Gleichwohl sieht der Landrat große Herausforderungen auf die

Mühlenkreiskliniken sowie auf die kommunale Familie zukommen. „Ohne vielleicht

auch schmerzhafte Konsolidierungsmaßnahmen wird es nicht gehen. Unsere ganze

Arbeit muss jetzt das Ziel haben, diesen Wirtschaftsplan nicht Realität werden

zu lassen“, sagt der Verwaltungsratsvorsitzende Doğan. Dazu gibt es im

Kreishaus nun einen eigenen Steuerungskreis aus Mitgliedern der Kreispolitik,

Mitarbeitende der Kreisverwaltung und der Mühlenkreiskliniken.

Krankenhäuser in ganz Deutschland stehen unter hohem wirtschaftlichem Druck.

Nur noch drei Prozent aller Krankenhäuser rechnen laut einer Umfrage der

Deutschen Krankenhausgesellschaft mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis. Der

Grund für die aktuelle Schieflage im Krankenhaussystem liegt im System der

Krankenhausfinanzierung. Die enormen Kostensteigerungen in allen Bereichen

sowie die zurecht steigenden Gehälter können Krankenhäuser nicht über die

Preise an die Patientinnen und Patienten weitergeben. Erlöse je Behandlungsfall

sind vom InEK, dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, festgelegt.

Die überproportionalen Preis- und Lohnsteigerungen der vergangenen Zeit sind

dort nicht abgebildet.

Landrat Ali Doğan: „Als Kreis stehen wir zu unserer kommunalen Verantwortung

für die Gesundheitsversorgung. Aber es ist bei weitem nicht unsere einzige

Aufgabe als kommunale Familie. Wenn wir es durch diese schwere Zeit schaffen

wollen, braucht es einen gemeinsamen Kraftakt der Städte und Gemeinden und des

Kreises. Wir stehen zu unserer Verantwortung – auch finanziell. Daher wird die

Kreisverwaltung dem Kreistag in seiner Sitzung am 19. Juni vorschlagen, ein

mögliches Defizit in Höhe von bis zu 26,1 Millionen Euro im Jahr 2023

auszugleichen. Aber auch die Mühlenkreiskliniken werden ihren Beitrag für eine

Konsolidierung schultern müssen“, sagt Landrat Ali Doğan.

In der Verwaltungsratssitzung wurde der Jahresabschluss 2022 in Höhe von 3,9

Millionen Euro festgestellt. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. „In

dieser tiefen ökonomischen Krise des deutschen Gesundheitssystems zeigt sich,

wie wichtig es war, in den vergangenen zwölf Jahre durchgängig positive

Jahresergebnisse erzielt zu haben. Das gibt uns nun etwas Spielraum. Aber der

drohende Verlust in Höhe von 26,1 Millionen Euro zeigt, wie schnell solche

Polster auch aufgebraucht sind“, sagt Landrat und Verwaltungsratsvorsitzende

Ali Doğan.

Quelle: MKK, 07.06.2023