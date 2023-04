Muldentalkliniken müssen Sanierungskonzept vorlegen

Eine Liquiditätshilfe soll den Muldentalkliniken Zeit für eine Neuausrichtung verschaffen (Landkreis Leipzig).

Die finanzielle Situation der Muldentalkliniken ist sehr angespannt. Eine erste Hilfe soll ein Liquiditätszuschuss von 10 Mio. Euro durch den Landkreis Leipzig leisten. "Die 10 Millionen sollen den Kliniken Luft verschaffen, um die Sanierung in Gang zu setzen", so Landrat Henry Graichen.

Heute hat der Aufsichtsrat über das weitere Vorgehen beraten. Dazu lag den Aufsichtsräten der angepasste Wirtschaftsplan 2023 mit dem Ergebnis der

Kassenverhandlungen vom 7. März 2023 vor. Außerdem hat die Klinikleitung einen

ausführlichen Maßnahmenplan erarbeitet, der vorgestellt wurde. Dieser wird den

Mitarbeitenden in einer Versammlung Ende der Woche präsentiert. Dem angepassten

Wirtschaftsplan zufolge sind statt der ursprünglich geplanten rund 60 Mio. Euro

nur 54 Mio. Euro Umsatzerlöse enthalten. Den Kliniken fehlen also rund 6 Mio.

Euro Einnahmen und das ungeachtet der schon gestiegenen und sicherlich noch

steigenden Kosten. Ein Grund für diese Entwicklung sind die gesunkenen

Fallzahlen, die die Muldentalkliniken stärker treffen als die Kliniken im

Umfeld.

[...]

Quelle: Landkreis Leipzig, 30.03.2023