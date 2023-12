Neue Geschäftsführerin der BBT-Gruppe

BBT-Gruppe mit neuer Geschäftsführerin (Pressenachricht).

Der Aufsichtsrat der BBT-Gruppe hat Sabine Anspach (42) zum 01.02.2024 in die Geschäftsführung der BBT-Gruppe berufen. Dort verantwortet sie den Geschäftsbereich „Unternehmensentwicklung“.



Sabine Anspach

Mit dieser Entscheidung ist die Geschäftsführung der BBT-Gruppe wie geplant nun komplett. Sabine Anspach bildet gemeinsam mit Dr. Frank Zils (55), Sprecher und Geschäftsführer Personal, christliche Unternehmenskultur und Unternehmens­kommunikation, Andreas Latz (54), Geschäftsführer Finanzen, und Werner Hemmes (63), Geschäftsführer Recht, das Führungsteam. Werner Hemmes wird im Rahmen einer Altersteilzeitregelung im nächsten Jahr ausscheiden.

„Die Herausforderungen für die Akteure im Gesundheits- und Sozialwesen waren vielleicht nie so groß wie heute. Daher sind wir uns sicher: Mit einem starken Geschäftsführungsteam, das in seinen Kompetenzen vielfältig aufgestellt ist, können wir gemeinsam mit den motivierten Mitarbeitenden in unserer großen karitativen Unternehmensgruppe die Herausforderungen annehmen und mutig die Zukunft gestalten“, kommentiert Bruder Alfons Maria Michels, Vorsitzender des Aufsichtsrates der BBT-Gruppe und Mitglied der Ordensleitung der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf.

„Ich erlebe die BBT-Gruppe als wertorientiertes, dynamisches und zukunftsgewandtes Unternehmen. Ich freue mich sehr darauf, entschieden für Menschen die Zukunft der Gruppe mitzugestalten“, so Sabine Anspach.

Sabine Anspach trat 2021 als Geschäftsführerin in die Geschäftsführung der Marienhaus Kliniken GmbH ein, wurde Mitte 2022 Vorsitzende der Geschäftsführung und im Januar 2023 zusätzlich Geschäftsführerin der spartenübergreifenden Muttergesellschaft Marienhaus GmbH.

Zuvor war sie rund fünf Jahre für die Klinikgruppe Helios in verschiedenen Positionen tätig. Zunächst war sie Mitglied der Geschäftsführung am Maximalversorger Helios Klinikum Berlin-Buch, dann Geschäftsführerin der beiden Münchner Helios-Kliniken München West und München Perlach und zuletzt Geschäftsführerin des Herzzentrum Leipzig, eines der weltweit renommiertesten universitären Herzzentren.

Die gebürtige Koblenzerin ist Absolventin der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar und schloss zusätzlich erfolgreich das MBA-Programm der Lancaster University Management School in England ab. Danach war sie knapp sechs Jahre in verschiedenen Rollen für CGM, ein international agierendes eHealth-Unternehmen, tätig. Hier war sie unter anderem Area Vice President Schweden, Vice President Finance Nordeuropa und Vice President Business Development. In diesen Funktionen wirkte sie in verschiedenen Ländern an der Digitalisierung des Gesundheitswesens mit, insbesondere in Skandinavien, aber auch in den Niederlanden, den USA, Südafrika und der Türkei.

Sabine Anspach ist verheiratet und lebt in Koblenz.

Quelle: Pressenachricht, 06.12.2023