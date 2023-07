Neue Personalleiterin am Klinikum Cottbus

Carl-Thiem-Klinikum Cottbus (CTK) mit neuer Personalleiterin (Pressenachricht).

Inge Elise Funke übernimmt ab August 2023 die Personalleitung im Carl-Thiem-Klinikum Cottbus (CTK). Die 39-Jährige war zuvor als Personalleiterin des Leibniz-Instituts für innovative Mikroelektronik (IHP) in Frankfurt (Oder) tätig. Ich freue mich sehr, dass wir mit Frau Funke eine so erfahrene und hoch qualifizierte Leiterin des Personalbereiches für uns begeistern konnten, erklärt Sebastian Scholl, ab August Geschäftsführer des CTK und bisher schon verantwortlich für den Personalbereich. „Gerade mit unserer Entwicklungsperspektive zur Universitätsmedizin mit ihren wissenschaftlichen und forschenden Zweigen wird sie wichtige Impulse in ihrem Verantwortungsbereich setzen.“

„Am Carl-Thiem-Klinikum kann ich an Entwicklungen mitwirken, die für die Mitarbeitenden des Klinikums sowie für die Entfaltung der gesamten Region von großer Bedeutung sind“, begründet Elise Funke ihren Schritt in eine Position mit hohem Gestaltungsspielraum. Das CTK und die universitäre Forschungslandschaft der BTU Cottbus-Senftenberg sind ihr bereits vertraut. Seit etwa 20 Jahren lebt sie in Brandenburg und fühlt sich mit der Region sehr verbunden, wie sie betont. Funke spricht von einer „immensen Strahlkraft“, die vom Strukturwandel in Cottbus und der Lausitz ausgeht. „Man hat das Gefühl, auch als Noch-Außenstehende Teil dieses dynamischen Prozesses zu sein. Teile des Führungsteams kenne ich bereits aus Vorgesprächen. Nun freue ich mich sehr darauf, die Mitarbeitenden kennenzulernen und auf meine neuen Aufgaben.“ Ein erstes Zimmer in CTK-Nähe hat sie schon, die eigentliche Wohnungssuche ist inzwischen angelaufen.

Die aus Ostfriesland stammende Funke spricht fließend die englische und polnische Sprache. Sie hat seit Ende 2018 das Personalwesen von mehr als 370 Mitarbeitenden im Leibniz-Institut verantwortet. Zuvor war sie Gründungsleiterin der Abteilung Chancengleichheit an der Europa-Universität Viadrina.

Funke engagierte sich in den vergangenen Jahren auch gesellschaftlich in Frankfurt (Oder) - als Vorsitzende des Aufsichtsrats der kommunalen Messe und Veranstaltungs GmbH. Sie war zudem Vorsitzende des Gesamtpersonalrats der Europa-Universität Viadrina.

Quelle: Pressenachricht, 20.07.2023