Neuer kaufmännischer Direktor in der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof

Veränderungen in der kaufmännischen Direktion der Krankenhäuser in Hermeskeil und Neunkirchen (Pressenachricht).

Zum 1. November 2023 wird der bisherige kaufmännische Standortleiter des Marienhaus Krankenhaus St. Josef in Hermeskeil, Lucas Merschbächer (34), als neuer kaufmännischer Direktor die Verantwortung für die Marienhausklinik St. Josef Kohlhof im Saarland übernehmen. Der bisherige kaufmännische Direktor Rainer Kropp (60) wird bis zum 31. Dezember 2023 die Einarbeitung begleiten, um sich anschließend auf eigenen Wunsch hin heimatnah außerhalb der Marienhaus-Gruppe zu engagieren.

Lucas Merschbächer hat nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes und seinem Master-Abschluss 2014 zunächst bis 2021 als wissenschaftlicher Assistent an der Universität gearbeitet. Im März 2021 trat er als Trainee in unser Unternehmen ein, im September 2022 wurde er Assistent der Geschäftsführung der Marienhaus Kliniken GmbH. Im Mai 2023 wurde er zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion zum kaufmännischen Standortleiter in Hermeskeil berufen.

[...]

Quelle: Pressenachricht, 27.10.2023