Neuer kommissarischer Kaufmännischer Direktor an der Uniklinik Essen

Uniklinik Essen mit neuem kommissarischen Kaufmännischen Direktor (Pressemeldung).

Stefan Starke, Geschäftsführer der Hospital Management Group, ist vom Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Essen zum kommissarischen Kaufmännischen Direktor bestellt worden. Das Mandat von Herrn Starke endet spätestens mit der Bestellung der neuen Kaufmännischen Direktorin bzw. des neuen Kaufmännischen Direktors.

„Ich freue mich, dass wir Herrn Starke für die herausfordernde Aufgabe gewinnen konnten, für eine wichtige Übergangszeit die Position des Kaufmännischen Direktors kommissarisch zu übernehmen“, sagte der Vorstandsvorsitzende und Ärztliche Direktor der Universitätsmedizin Essen, Prof. Dr. Jochen A. Werner. „Ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders bei Frau Katrin Webels bedanken, die diese Position in den letzten Monaten hervorragend und zusätzlich zu Ihren Aufgaben als Justiziarin ausgefüllt hat.“

„Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich sehr, in den nächsten Monaten mit meiner Expertise und meinem ganzen Engagement gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Weiterentwicklung des Universitätsklinikums Essen zu arbeiten“, erklärte Stefan Starke. „Damit eng verbunden ist die Einladung, bei allen kaufmännischen Themen gerne und unbürokratisch direkt auf mich zuzukommen.“

Für den Vorstand

Prof. Dr. Jochen A. Werner Prof. Dr. Jan Buer Andrea Schmidt-Rumposch

Quelle: Pressemeldung, 07.12.2023