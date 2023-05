Führungsriege am REGIOMED Klinikum Coburg jetzt komplett (Pressemeldung).

Zum 1. April 2023 übernahm Sven Hendel die Krankenhausdirektion des REGIOMED Klinikums Coburg. Der 39-Jährige verfügt über ein breites Wissen im Gesundheitswesen sowie Erfahrungen in der Leitung von Kliniken. Wesentliche Funktionen seiner bisherigen Laufbahn waren unter anderem die Abteilungs-,

Verwaltungs- und Klinikleitung an verschiedenen Paracelsus-Standorten, die kaufmännische Direktion des Mediclin Müritz Klinikums und die Geschäftsführung der deutschlandweit tätigen MVZ GmbH des Konzerns.

Seine Expertise konnte Hendel außerdem als Vorstand der Landesverbände der Krankenhausgesellschaft

und der Privatkliniken sowie als stellvertretender Vorstandsvorsitzender des

Gesundheitsverbundes der niedergelassenen Ärzte des Landkreises Müritz einbringen.

Sven Hendel trat die Stelle in Coburg mit großem Enthusiasmus an. Insbesondere

das Großprojekt des Klinikneubaus war ein Entscheidungskriterium für den

Wechsel in die Vestestadt. „Das Klinikum und der

REGIOMED-Verbund haben mit dem geplanten Neubau große Aufgaben vor sich und ich

freue mich, meinen Teil dazu beitragen zu dürfen. Weiterhin sehe ich aber auch die

Herausforderungen, die der Fachkräftemangel und die zunehmende Digitalisierung

an das Gesundheitswesen stellen. Dafür müssen wir zur nachhaltigen

Sicherstellung einer umfassenden wohnortnahen Versorgung gute Lösungen finden.“

Rund ein Jahr lang hatte Fridolin Rech als kommissarischer Leiter die Geschicke

des Klinikums Coburg gelenkt. Als kaufmännischer Direktor und stellvertretender

Krankenhausdirektor wird er den neuen Krankenhausdirektor auch weiterhin tatkräftig

unterstützen.

Die Dritte im Bunde ist Sabrina Breternitz, seit 1. März die neue Direktorin

für Pflege- und Patientenmanagement des Klinikums. Die gelernte Gesundheits-

und Kinderkrankenpflegerin, die ihre Ausbildung in

Kombination mit dem Studiengang „Pflege Dual“ gestartet hatte, verfügt über

vielfältige Erfahrungen in

der Organisation und Führung von Pflegebereichen, zuletzt als Pflegedirektorin

der Klinik Hallerwiese-Cnopfsche Kinderklinik in Nürnberg.

„Ich freue mich hier in Coburg auf neue Herausforderungen und eine

wertschätzende Zusammenarbeit

auf Augenhöhe. Besonders liegt mir jedoch im neuen Tätigkeitsfeld die Stärkung

der Pflege in Verbindung mit Personalgewinnung, -bindung, -förderung und

-weiterentwicklung am Herzen.“

Das „Führungs-Kleeblatt“ komplettiert Privatdozent Dr. med. Georg Breuer, der

bereits seit 2018 zunächst als Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin und

seit 2021 zusätzlich als Ärztlicher Direktor sein

Wissen und Können in verantwortungsvollen Positionen einbringt. Ihm zur Seite

steht sein Stellvertreter Dr.

Klaus Post, langjähriger Chefarzt des Schmerzzentrums.

Michael Musick, Geschäftsführer der REGIOMED-KLINIKEN GmbH, betont die

Wichtigkeit der aktuellen

Projekte bei REGIOMED und ist froh, diese an den Standorten Coburg und Neustadt

mit einer starken Führungsriege angehen zu können. „Die Herausforderungen im

Gesundheitswesen sind in den letzten Jahren

nicht weniger geworden. Die Auswirkungen der aktuellen Reformpläne sowie der

Fachkräftemangel im ärztlichen wie im pflegerischen Bereich bedürfen einer

umsichtigen und nachhaltigen Planung.“ Das REGIOMED

Klinikum Coburg mit den ambulanten Praxen sieht Musick als das Rückgrat der

medizinischen Versorgung der Region an. Vor allem mit Blick auf den geplanten

Neubau soll dieser Anspruch weiter ausgebaut werden.

