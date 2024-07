Neuer Vorsitzender im Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Heidelberg (Medienmitteilung).

Ministerialdirigent Clemens Benz wird neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats des Universitätsklinikums Heidelberg. Ab 1. Februar 2022 steht der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Heidelberg

(UKHD) unter neuer Leitung: Wissenschaftsministerin Theresia Bauer hat

Ministerialdirigenten Clemens Benz zum Aufsichtsratsvorsitzenden bestellt. Er

tritt damit die Nachfolge von Dr. Simone Schwanitz an, die dieses Amt seit 2011

innehatte und nun als Generalsekretärin zur Max-Planck-Gesellschaft wechselt.

Clemens Benz, seit 2010 Leiter der Abteilung Hochschulen und Klinika im

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, hatte von

2011 bis 2022 den Vorsitz des Aufsichtsrats des Universitätsklinikums Freiburg

inne und sitzt seit 2021 dem Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Ulm vor.

„Ich begleite die vielfältigen Fragestellungen und Herausforderungen der

Universitätsmedizin bereits seit vielen Jahren. Die Stärkung und die

strategische Weiterentwicklung der Universitätsmedizin sind mir ein besonderes

Anliegen“, sagt der 60-jährige Jurist. „Ich freue mich darauf, als

Aufsichtsratsvorsitzender das Universitätsklinikum Heidelberg zusammen mit

Vorstand und Aufsichtsrat in seiner dynamischen Entwicklung zu begleiten und zu

unterstützen. Im besonderen Fokus unserer Arbeit werden in den kommenden Jahren

die bauliche Entwicklung in Heidelberg, die Digitalisierung und die

Finanzierung der universitären Medizin stehen.“

Quelle: Medienmitteilung, 31.01.2022