Neuer Vorstandsvorsitzender bei kbo

In der Verwaltungsratssitzung im Juli 2023 wurde Franz Podechtl einstimmig zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo) berufen. Mit Wirkung zum 01. Januar 2024 tritt er die Nachfolge von Martin Spuckti an, der diese Position 16 Jahre lang innehatte.

„Die Ernennung von Franz Podechtl zum Vorstandsvorsitzenden folgt dem Ziel, die psychiatrische Versorgung in Oberbayern auch in Zeiten des demographischen Wandels und knapper Kassen zukunftssicher zu entwickeln. Seine Erfahrung und Führung werden einen positiven Beitrag zur Stärkung und Innovation der psychiatrischen Versorgung in Oberbayern leisten. Wir freuen uns darauf, die Geschicke von kbo künftig gemeinsam zu steuern“, erklärt Thomas Schwarzenberger, Bezirkstagspräsident von Oberbayern und Vorsitzender des kbo-Verwaltungsrates.

Gemeinsam mit Vorständin Dr. med. Margitta Borrmann-Hassenbach, ebenfalls jahrelang erfahrene Expertin, bildet Franz Podechtl seit Jahresanfang 2024 den Vorstand von kbo. „Ich empfinde es als Ehre, diese verantwortungsvolle Position zu übernehmen und gemeinsam mit dem engagierten kbo-Team unseren Verbund von Kliniken, ambulanten Einrichtungen und Diensten nachhaltig weiterzuentwickeln. Ich bin zuversichtlich, dass uns das mit unserer gemeinsam erarbeiteten Strategie gelingen wird“, so Franz Podechtl zu seinem neuen Aufgabenfeld.

Auch Dr. Margitta Borrmann-Hassenbach blickt optimistisch in die Zukunft: „Ich freue mich auf die gemeinsame Weiterentwicklung unseres kbo-Verbunds mit Franz Podechtl und bin überzeugt, dass wir trotz herausfordernder Rahmenbedingungen bei kbo innovative Wege finden, um weiterhin exzellente Leistungen für unsere Patientinnen und Patienten sowie Klientinnen und Klienten zu erbringen.“

Parallel zur Übernahme der Funktion des Vorstandsvorsitzenden leitet Podechtl seit Anfang Januar 2024 die Geschäfte des kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrums – ebenfalls als Nachfolger von Martin Spuckti.

Franz Podechtl ist seit über 15 Jahren in verschiedenen Führungspositionen bei kbo tätig. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse in diversen Bereichen der Leitung und der stationären, teilstationären und ambulanten Gesundheitsversorgung. Seit sechs Jahren ist er Geschäftsführer des kbo-Isar-Amper-Klinikums, darüber hinaus seit 2008 Geschäftsführer der kbo-Service Gesellschaft, bis September 2023 war er geschäftsführender Gesellschafter der Krisendienst Psychiatrie Oberbayern gGmbH. Zudem verfügt er über ausgeprägte Expertise in den Bereichen Bau, IT, Facility Management, Technik und Infrastruktur sowie im komplexen Projektmanagement. Weitere Aufgabenschwerpunkte sind derzeit die Strategieprozessplanung und ihre Umsetzung sowie die innovative sektorenübergreifende Versorgungsgestaltung, zu der unter anderem die möglichst weitgehende Ambulantisierung und Vernetzung einer bedarfsgerechten psychiatrischen Versorgung in Oberbayern zählen.

Quelle: Pressemeldung, 01.01.2023