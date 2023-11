Neuer Vorstandsvorsitzender der Kliniken Ostalb gewählt

Kliniken Ostalbkreis: Neuer Vorstandsvorsitzender kommt vom Diakonie-Klinikum Schwäbisch Hall (Pressemeldung).

Ende 2023 geht der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb, Prof. Ulrich Solzbach, in den Ruhestand, weshalb sich der Landkreis auf die Suche nach einer Nachfolge gemacht hat. Mittels eines objektiven Auswahlverfahrens kristallisierte sich ein Kandidat heraus, welcher große Zustimmung des Verwaltungsrats der Kliniken Ostalb erhielt. Am 17. Oktober 2023 bestätigte der Kreistag die Bestellung von Christoph Rieß durch den Verwaltungsrat der Kliniken Ostalb.

Der bisherige Geschäftsführer des Diakonie-Klinikums Schwäbisch Hall wechselt am 19. Februar 2024 in den Ostalbkreis, um hier gemeinsam mit dem Gesamtvorstand der Kliniken Ostalb die zukünftigen Herausforderungen anzugehen. Der gebürtige Stuttgarter hat bereits Erfahrungen in privaten, kirchlichen und kommunalen Krankenhäusern in Führungspositionen gesammelt und freut sich auf die neue Aufgabe.

"Die Aufgaben der nächsten Jahre für die Kliniken Ostalb sind groß: Zukunftskonzeption mit medizinischer und baulicher Umsetzung sowie die finanzielle Verbesserung und damit die Übergangsgestaltung. Daher freue ich mich, dass wir mit Herrn Rieß einen erfahrenen und engagierten neuen Vorstandsvorsitzenden für die Kliniken Ostalb gewinnen konnten", so Landrat Dr. Joachim Bläse.

Quelle: Pressemeldung, 26.10.2023