Notwendige Schließung Krankenhaus Radolfzell (Landkreis Konstanz).

In seiner Sitzung am 2. Februar beschloss der Aufsichtsrat des Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz (GLKN) den Klinikstandort Radolfzell zum 30. Juni 2023 zu schließen. Die Information der Belegschaft erfolgte am heutigen Freitag, 3. Februar 2023. Alle Mit­arbeiten­den bekommen ein Angebot

zur Weiterbeschäftigung im GLKN. Die medizinischen Fachbereiche werden an die Versorgungseinrichtungen im Verbund verlegt.

Spätestens seit den Grundsatzentscheidungen aller beteiligten

Gesellschaf­tergremien des GLKN für die Zwei-Standort-Lösung im vergangenen

Jahr stand die perspektivische Einstellung des Betriebs im Radolfzeller

Kranken­haus im Raum. Landrat Zeno Dan­ner: „Ich verstehe, dass dieser Schritt

eine schwierige Situation für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für

die Stadt Radolfzell ist. Durch die Schließung des Radolfzeller Kranken­hauses

entsteht indes keine Versorgungs­lücke im Kreis und es gehen keine

Arbeits­plätze verloren.“ Folgende Gründe machen jetzt eine zeitnahe Schließung

erforderlich:

Personal

Der bundes- und landesweite Fachkräftemangel macht auch vor dem Landkreis

Konstanz nicht Halt und es wird immer schwieriger, das notwendige medizinische

Personal für die Betreuung der Pa­tientinnen und Patienten zu finden. Dies

führte bereits dazu, dass die unfallchirurgische Versorgung sowie die

Basisnotfallversorgung am Standort Radolfzell zum 1. April 2022 eingestellt

wurden. Der­zeit können in Radolfzell weniger als die Hälfte der vorhandenen

Planbetten betrieben werden. Und das, obwohl beispielsweise kontinuier­lich

Gegenmaß­nahmen, wie das Zusammenlegen von Stationen ergriffen wurden.

Technik

Mehrere aktuelle Gutachten und TÜV-Prüfungen stellten fest, dass die Bereiche

Elektrik und Bau sowie Brandschutz Mängel aufwei­sen. Aufgrund der

Gebäudeinfrastruktur aber auch der gesetzlichen Gefahrenvorschriften wäre eine

Kernsanierung erforderlich, um die vorhandene bauliche Substanz sowie die

technische Infrastruktur für die Fortführung des aktuellen Krankenhausbetriebs

zu ertüch­tigen. Hierfür wird aktuell von einem Investitionsvolumen in Höhe von

mindestens 92,5 Millionen Euro ausgegangen. Dieser Umstand macht auch eine

Nachnutzung schwer denkbar.

Finanzen

Schließlich zeigt eine vorsichtige Kalkulation, dass die Schließung des

Krankenhauses in Radolfzell das Gesamtdefizit des Gesund­heitsverbundes um

mindestens 4,5 Millionen Euro pro Jahr ent­lasten würde.

Folgen für die Mitarbeitenden und das medizinische Leistungsangebot

Alle 206 Mitarbeitenden aus dem Krankenhaus Radolfzell werden wei­terhin im

Gesundheitsverbund gebraucht. Dem Aufsichtsrat ist es daher wichtig, allen ein

attraktives Angebot für die Weiterbeschäftigung zu machen. Ge­schäftsführer

Bernd Sieber hofft, dass möglichst alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim

Verbund bleiben und alle für die anderen Stand­orte zu gewinnen: „Zusam­men mit

dem Betriebsrat führen wir Gespräche und wollen jedem einzel­nen ein Angebot

machen, sodass sie oder er in Konstanz, Singen oder Engen weiterhin bei uns

arbeitet.“

Die bestehenden medizinischen Bereiche werden in das Angebot der ande­ren

Verbundhäuser integriert, was auch zum Abbau von Doppel­strukturen führt: Das

Zentrum für Altersmedizin und die Physikalische Therapie wer­den nach Konstanz

verlagert, die Zentren für Innere Medizin sowie Diabeto­logie, Gefäßmedizin und

Wundmanagement und die ange­schlossene inter­disziplinäre Fußstation nach

Singen. Derzeit bleiben im Schnitt 25 Prozent Bettenkapazität verbundweit

ungenutzt, weil das Perso­nal knapp ist. Durch die Bündelung der Kompetenzen

und Ressourcen können schließlich insge­samt mehr Betten für die Versorgung der

Patien­tinnen und Patienten zur Verfügung gestellt werden.

Medizinische Versorgung in Radolfzell

Bereits jetzt werden medizinische Notfälle wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder

schwere Knochenbrüche nicht in Radolfzell, sondern in den Kliniken in Singen

oder Konstanz behandelt. Der Aufsichtsrat unterstützt ausdrücklich die bereits

aufgenommenen Gespräche zwischen der Geschäftsführung des GLKN, der Stadt

Radolfzell und der niedergelassenen Ärzteschaft, um die medizinische Versorgung

im nichtstationären Bereich auch in Zukunft zu stärken.

Anstehende Meilensteine für die Umstrukturierung des GLKN

Die Umstrukturierung des GLKN ist notwendig und gleichzeitig sehr kom­plex.

Mehrere Schritte werden parallel durchgeführt, um keine zeitliche Verzögerung

entstehen zu lassen. Gleichwohl werden die einzelnen Meilen­steine sorgfältig

und mit Bedacht bearbeitet:

In einem Ideen- und Dialogforum tauschten sich Zufallseinwohne­rinnen und

-einwohner aus dem Landkreis sowie Interessenver­treter ­– beispielsweise

Kreisseniorenrat, niedergelassene Ärzte­schaft, Elternbeirat, Industrie- und

Handelskammer, Handwerks­kammer, Rettungsdienst, Verbundbetriebsrat – zum Thema

Medi­zinkonzept aus und entwickelten Empfehlungen für die weitere

Vorgehensweise. Erste Erkenntnisse aus dem Austausch mit den Einwohnerinnen und

Einwohnern sind, dass ihnen bei der medizi­nischen Versorgung eine schnelle und

gute Notfallversorgung sehr wichtig ist. Für planbare elektive Eingriffe durch

hochqualifizierte Spezialisten würden auch längere Fahrtstrecken in Kauf

genommen. Das Ideen- und Dialogforum begleitet alle weiteren großen

Meilen­steine des Prozesses.

Das Medizinkonzept wurde von den Gutachtern des Unternehmens Lohfert & Lohfert

AG begleitet. Gemeinsam mit den Empfehlungen der Öffentlichkeitsbeteiligung

wird es am 8. März 2023 in der Aufsichts­ratssitzung des GLKN diskutiert.

Das Sanierungsgutachten für den Standort Singen soll bis Ende April 2023

fertiggestellt werden. Im Anschluss wird es den Gesellschaf­tergre­mien

vorgestellt und in den Kreistag eingebracht.

Drei offizielle Grundstücksangebote liegen dem Landkreis Konstanz für einen

neuen Klinikstandort vor – zwei aus Radolfzell und eines aus Singen. Für die

Auswahl bedarf es objektiver Kriterien, die im März/April 2023 durch eine

Grundstückskommission und unter Mit­wirkung der Öffentlichkeitsbeteiligung

erarbeitet werden, bevor die Gesellschaftergremien sie final beschließen. Auch

dieses Thema soll anschließend im Kreistag auf der Tagesordnung stehen.

Weitere Schritte im Rahmen der Neustrukturierung sind die Aus­schrei­bungen des

GLKN für die zentrale Projektsteuerung und zur Erstellung eines Raum- und

Funktionsprogramms. Dieses dient als Grundlage für die weiteren

Machbarkeitsstudien, mit denen die grund­sätzliche Geeignetheit der Grundstücke

geprüft wird.

Quelle: Landkreis Konstanz, 03.02.2023